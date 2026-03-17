La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 enfrenta dos caminos muy distintos que desembocan en el mismo punto: Venezuela y Estados Unidos, cara a cara este martes 17 de marzo en el LoanDepot Park de Miami. El horario está marcado en todas las agendas, 20:00 en Caracas, 8 p.m. ET, 5 p.m. PT, pero detrás de la cita hay mucho más que un simple cruce de potencias. Hay una selección que irrumpe por primera vez en el último peldaño del torneo y otra que está acostumbrada a verse en estas instancias. Hay historia, revancha, talento joven y estrellas consagradas compartiendo el mismo escenario.

¿Quién ganó el juego Team USA vs. Venezuela por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Resultado en vivo y en directo de la gran final entre el Team y Venezuela:

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E VENEZUELA — — — — — — — — — — — — TEAM USA — — — — — — — — — — — —

Previa del Team USA vs. Venezuela

El trayecto venezolano combina épica y consistencia. En el grupo D, la novena de Ómar López mostró profundidad ofensiva y carácter, con triunfos ante Países Bajos, Israel y Nicaragua, y una caída ajustada frente a República Dominicana. El golpe sobre la mesa llegó en cuartos de final: un 8-5 frente a Japón, vigente campeón, que cambió la percepción mundial sobre la Vinotinto. Y en semifinales, ante la Italia revelación del torneo, Venezuela supo reaccionar luego de ir abajo 0-2, gracias al jonrón de Eugenio Suárez y al rally de la séptima entrada que protagonizaron Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio y Andrés Giménez para consumar el 4-2 definitivo.

Estados Unidos, en cambio, se presenta como un equipo que domina el mapa de las finales. Campeón en 2017 y subcampeón en 2023, el conjunto dirigido por Mark DeRosa llega a su tercer juego decisivo consecutivo apoyado en un roster plagado de figuras y en una ejecución casi quirúrgica. En la semifinal ante República Dominicana, los norteamericanos resistieron el golpe inicial del jonrón de Junior Caminero y limitaron después el poder ofensivo quisqueyano. Los cuadrangulares de Gunnar Henderson y Roman Anthony en la cuarta entrada dieron la vuelta al marcador, mientras Paul Skenes, el bullpen y el cierre de Mason Miller, marcado por la polémica sentencia de strike a Geraldo Perdomo, sellaron un 2-1 que confirmó su candidatura.

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Con estos antecedentes, la final se perfila como un choque de estilos y de narrativas. Estados Unidos aporta la experiencia, la localía y un historial que lo respalda como una de las grandes potencias del torneo. Venezuela llega con el impulso de la novedad, la confianza de haber eliminado a Japón y la certeza de que ya sabe ganar partidos cerrados en territorio hostil. Más allá de los números, el ambiente en Miami promete ser un termómetro perfecto: un estadio repartido, pero con una marea latinoamericana capaz de hacer sentir a la Vinotinto como en casa. Lo que ocurra desde el primer lanzamiento definirá si el torneo consagra la hegemonía estadounidense o si, por primera vez, escribe el nombre de Venezuela en la cima del Clásico Mundial de Béisbol.

Venezuela y Estados Unidos (Team USA) se disputarán el título del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se jugará este martes 17 de marzo, en el LoanDepot Park de Miami, Florida. El duelo se transmitirá en vivo y en directo por la señal de Béisbol Play y canales como IVC, ByM Sports, Televen, Venevisión, TVES, ESPN y Disney Plus Premium. (VIDEO DE @beisbolplaycom en X)