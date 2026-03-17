La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 enfrenta dos caminos muy distintos que desembocan en el mismo punto: Venezuela y Estados Unidos, cara a cara este martes 17 de marzo en el LoanDepot Park de Miami. El horario está marcado en todas las agendas, 20:00 en Caracas, 8 p.m. ET, 5 p.m. PT, pero detrás de la cita hay mucho más que un simple cruce de potencias. Hay una selección que irrumpe por primera vez en el último peldaño del torneo y otra que está acostumbrada a verse en estas instancias. Hay historia, revancha, talento joven y estrellas consagradas compartiendo el mismo escenario.
¿Quién ganó el juego Team USA vs. Venezuela por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Resultado en vivo y en directo de la gran final entre el Team y Venezuela:
|EQUIPOS
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|VENEZUELA
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|TEAM USA
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Previa del Team USA vs. Venezuela
El trayecto venezolano combina épica y consistencia. En el grupo D, la novena de Ómar López mostró profundidad ofensiva y carácter, con triunfos ante Países Bajos, Israel y Nicaragua, y una caída ajustada frente a República Dominicana. El golpe sobre la mesa llegó en cuartos de final: un 8-5 frente a Japón, vigente campeón, que cambió la percepción mundial sobre la Vinotinto. Y en semifinales, ante la Italia revelación del torneo, Venezuela supo reaccionar luego de ir abajo 0-2, gracias al jonrón de Eugenio Suárez y al rally de la séptima entrada que protagonizaron Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio y Andrés Giménez para consumar el 4-2 definitivo.
Estados Unidos, en cambio, se presenta como un equipo que domina el mapa de las finales. Campeón en 2017 y subcampeón en 2023, el conjunto dirigido por Mark DeRosa llega a su tercer juego decisivo consecutivo apoyado en un roster plagado de figuras y en una ejecución casi quirúrgica. En la semifinal ante República Dominicana, los norteamericanos resistieron el golpe inicial del jonrón de Junior Caminero y limitaron después el poder ofensivo quisqueyano. Los cuadrangulares de Gunnar Henderson y Roman Anthony en la cuarta entrada dieron la vuelta al marcador, mientras Paul Skenes, el bullpen y el cierre de Mason Miller, marcado por la polémica sentencia de strike a Geraldo Perdomo, sellaron un 2-1 que confirmó su candidatura.
Con estos antecedentes, la final se perfila como un choque de estilos y de narrativas. Estados Unidos aporta la experiencia, la localía y un historial que lo respalda como una de las grandes potencias del torneo. Venezuela llega con el impulso de la novedad, la confianza de haber eliminado a Japón y la certeza de que ya sabe ganar partidos cerrados en territorio hostil. Más allá de los números, el ambiente en Miami promete ser un termómetro perfecto: un estadio repartido, pero con una marea latinoamericana capaz de hacer sentir a la Vinotinto como en casa. Lo que ocurra desde el primer lanzamiento definirá si el torneo consagra la hegemonía estadounidense o si, por primera vez, escribe el nombre de Venezuela en la cima del Clásico Mundial de Béisbol.