El debut soñado de Ignacio Buse en el US Open 2025 ya está en marcha. El peruano de 21 años se estrena en un Grand Slam frente al estadounidense Ben Shelton, una de las jóvenes figuras del circuito ATP, en el estadio Arthur Ashe de Nueva York.

El encuentro corresponde a la primera ronda del torneo y concentra la atención de los fanáticos del tenis en Latinoamérica y Estados Unidos. Aquí podrás seguir en vivo el resultado de Buse vs. Shelton, con actualizaciones punto a punto y el marcador final apenas termine el partido.

Resultado - Ignacio Buse vs. Ben Shelton por US Open 2025

US OPEN 2025 Set 1 Set 2 Set 3 Ignacio Buse 3 - - Ben Shelton 6 - -

¿Cómo llegan Ignacio Buse y Ben Shelton al partido?

Ignacio Buse logró acceder al cuadro principal tras superar la fase de clasificación, confirmando el gran momento que atraviesa en el circuito. Este 2025 alcanzó semifinales en el ATP 250 de Gstaad y en el Challenger de Cancún, además de posicionarse cerca del top 100 del ranking mundial.

Ben Shelton, por su parte, llega como el número 6 de la ATP y uno de los candidatos en Nueva York. El estadounidense, de 23 años, fue semifinalista del US Open 2023, campeón del Masters 1000 de Toronto y cuartofinalista en Wimbledon, consolidándose como una de las promesas más sólidas del tenis actual.