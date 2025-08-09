Este sábado 9 de agosto, en el Masters 1000 de Cincinnati 2025, hizo su primera aparición el tenista número 1 del mundo, Jannik Sinner, quien se enfrentó al colombiano Daniel Galán, quien actualmente ocupa el puesto 134 del ránking ATP. Aquí te cuento cómo ha finalizado este enfrentamiento y quién se ha llevado la victoria en esta segunda ronda del campeonato .

Esta fue la tercera oportunidad en la que Daniel Galán se enfrentó a Jannik Sinner. La primera ocasión fue en el 2021, cuando se enfrentaron en Copa Davis y el italiano se impuso por 7-5 y 6-0; mientras que la segunda ocasión fue en Wimbledon de 2023 con victoria para Sinner por 7-6, 6-4 y 6-3.

En la ronda de 64 se encontraba este enfrentamiento entre Jannik Sinner y Galán. Ahora, en la ronda de 32, se vienen enfrentamientos aún más interesantes. Recordemos que actualmente se encuentran participando muchos tenistas que se ubican dentro del Top10 del ránking ATP como Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Luciano Musetti, Holger Rune, Ben Shelton, Andrey Rublev, entre otros.

TENISTA 1° SET 2° SET 3° SET J. Sinner -- -- -- D. Galán -- -- --

CINCINNATI, OHIO (EE.UU.), 09/08/2025.- Lista de horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para ver el juego entre Daniel Galán (Colombia) y Jannik Sinner (Italia) este sábado 9 de agosto por el Masters 1000 de Cincinnati 2025. Foto de Adrian Dennis y Henry Nicholls para AFP / ADRIAN DENNIS Y HENRY NICHOLLS

Últimos 5 campeones del Masters 1000 de Cincinnati

El último ganador de este ATP de Cincinnati fue Jannik Sinner. En la edición 2024, el tenista italiano derrotó sin problemas en 2 sets corridos al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6 y 6-2 en aquella ocasión. Aquí te dejo con la lista de los últimos 5 campeones.

Campeón 2024: Jannik Sinner

Campeón 2023: Novak Djokovic

Campeón 2022: Borna Coric

Campeón 2021: Alexander Zverev

Campeón 2020: Novak Djokovic

Para añadir, que el máximo campeón del Masters 1000 de Cincinnati en individual masculino es Roger Federer, quien lograra coronarse en 7 oportunidades, siendo la última vez en el 2015.