Jannik Sinner, el actual campeón del US Open, llega a Nueva York como el gran favorito para revalidar su título. El tenista italiano ha dominado por completo la temporada de Grand Slams, habiéndose alzado con la victoria en el Abierto de Australia y Wimbledon. Su impresionante racha en las canchas duras lo convierte en el principal candidato para sumar su tercer “grande” del año. A pesar de una reciente retirada en la final del Masters 1000 de Cincinnati por problemas físicos, su rendimiento en los torneos más importantes le otorgan una ventaja considerable.

Resultado en vivo - Jannik Sinner vs. Vit Kopriva

JUGADORES S1 S2 S3 S4 S5 Jannik Sinner -- -- -- -- -- Vít Kopřiva -- -- -- -- --

El camino de Sinner hacia la final en la Arthur Ashe Stadium no será sencillo. A lo largo del torneo, el italiano podría enfrentarse a rivales de gran calibre. En las primeras rondas, se estrenará con el checo Vít Kopřiva y podría tener posibles duelos contra el australiano Alexei Popyrin, el británico Jack Draper o su compatriota Lorenzo Musetti, que pondrán a prueba su condición física y su nivel de juego. En las etapas avanzadas, el alemán Alexander Zverev se perfila como su principal rival en la teoría, antes de una posible final.

El duelo Sinner vs. Kopriva en el US Open 2025 se juega hoy, 26 de agosto.

Sin embargo, un nuevo duelo con el tenista español Carlos Alcaraz, con quien se ha repartido los últimos siete ‘Grand Slams’ disputados hasta las fechas, centra las miradas en la posible definición del título del Abierto de Estados Unidos, último ‘grande’ de la temporada que arrancó en Nueva York el domingo 24 de agosto.

Jannik Sinner se enfrenta a Vit Kopriva en la primera ronda del US Open 2025.

Últimos 5 campeones del US Open

El último ganador del cuarto y último torneo oficial de Grand Slam de tenis de la temporada fue Jannik Sinner. En la edición 2024, el tenista italiano derrotó al favorito local Taylor Fritz por 6-3, 6-4, 7-5 en dos horas y 15 minutos. Aquí te dejo con la lista de los últimos 5 campeones.

Campeón 2024: Jannik Sinner (ITA)

Campeón 2023: Novak Djokovic (SRB)

(SRB) Campeón 2022: Carlos Alcaraz (ESP)

Campeón 2021: Daniil Medvedev (RUS)

Campeón 2020: Dominic Thiem (AUT)

Como dato adicional, los máximos campeones del US Open en individual masculino son los estadounidenses Richard Sears, William Larned y Bill Tiden, quienes lograron coronarse en 7 ocasiones, entre los años 1881 y 1929.