El torneo individual masculino del US Open, cuarto y último ‘Grand Slam’ de la temporada, tendrá al tenista serbio Novak Djokovic en la mitad inferior del cuadro al igual que el español Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev, mientras que el italiano Jannik Sinner irá en la mitad de arriba junto al griego Stefanos Tsitsipas y al alemán Alexander Zverev. ‘Nole’ se estrenará en el torneo frente al estadounidense Learner Tien, de tan solo 19 años.

Novak Djokovic enfrenta a Learner Tien en la primera ronda del US Open 2025. Descubre el horario, la transmisión por ATP Tennis TV y cómo ver en vivo este esperado duelo en Nueva York. | Crédito: @learnertien / @djokernole / Instagram / Composición Mag

Según el sorteo del pasado jueves en Flushing Meadows, Djokovic debutará contra Tien en la cancha del Arthur Ashe Stadium de Nueva York, y atendiendo al ranking del ATP, podría tener como rival en tercera ronda al estadounidense Alex Michelsen, en octavos de final al danés Holger Rune, en cuartos al local Taylor Fritz, en semifinales al español Carlos Alcaraz y en la hipotética final al italiano Jannik Sinner.

Novak Djokovic enfrenta a Learner Tien en la primera ronda del US Open 2025. | Crédito: usopen.org / WILLIAM WEST

Últimos 5 campeones del US Open

El último ganador del cuarto y último torneo oficial de Grand Slam de tenis de la temporada fue Jannik Sinner. En la edición 2024, el tenista italiano derrotó al favorito local Taylor Fritz por 6-3, 6-4, 7-5 en dos horas y 15 minutos. Aquí te dejo con la lista de los últimos 5 campeones.

Campeón 2024: Jannik Sinner (ITA)

Campeón 2023: Novak Djokovic (SRB)

(SRB) Campeón 2022: Carlos Alcaraz (ESP)

Campeón 2021: Daniil Medvedev (RUS)

Campeón 2020: Dominic Thiem (AUT)

Como dato adicional, los máximos campeones del US Open en individual masculino son los estadounidenses Richard Sears, William Larned y Bill Tiden, quienes lograron coronarse en 7 ocasiones, entre los años 1881 y 1929.