Novak Djokovic ha comenzado su camino en el US Open con un sólido triunfo sobre Learner Tien, a quien derrotó en sets corridos (6-1, 7-6, 6-2). Aunque fue exigido en el segundo set, el 24 veces campeón demostró su destreza en la red, ganando el 75% de sus subidas. Este partido, que duró poco más de dos horas, evidenció que Djokovic no muestra signos de inactividad, a pesar de ser su primer encuentro competitivo en más de un mes.

En la próxima ronda, el tenista serbio se medirá con el estadounidense Zachary Svadja. Svadja llega motivado tras su victoria en sets corridos sobre Zsombor Piros, y con un historial reciente de cuatro victorias consecutivas, incluyendo sus tres partidos de clasificación. Aunque el desafío es monumental, el joven tenista estadounidense tendrá la oportunidad de su vida al enfrentar a una leyenda en el icónico Arthur Ashe Stadium.

Aunque Svadja llega con buen ritmo, se espera que Djokovic consiga otra victoria en sets corridos. El serbio ha demostrado un excelente nivel en su debut y está listo para avanzar en el torneo. Los aficionados al tenis esperan con ansias este encuentro, que promete ser una gran oportunidad para Svadja y un paso más para Djokovic en su búsqueda de otro título de Grand Slam.

Novak Djokovic listo para enfrentar a Zachary Svajda en la segunda ronda del US Open 2025. Conoce horarios, canales y cómo ver en vivo este emocionante partido desde Nueva York. | Crédito: @djokernole / @zachsva2002 / Instagram / Composición Ma

Últimos 5 campeones del US Open

El último ganador del cuarto y último torneo oficial de Grand Slam de tenis de la temporada fue Jannik Sinner. En la edición 2024, el tenista italiano derrotó al favorito local Taylor Fritz por 6-3, 6-4, 7-5 en dos horas y 15 minutos. Aquí te dejo con la lista de los últimos 5 campeones.

Campeón 2024: Jannik Sinner (ITA)

Campeón 2023: Novak Djokovic (SRB)

(SRB) Campeón 2022: Carlos Alcaraz (ESP)

Campeón 2021: Daniil Medvedev (RUS)

Campeón 2020: Dominic Thiem (AUT)

Como dato adicional, los máximos campeones del US Open en individual masculino son los estadounidenses Richard Sears, William Larned y Bill Tiden, quienes lograron coronarse en 7 ocasiones, entre los años 1881 y 1929.