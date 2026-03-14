Ya tenemos al tercer semifinalista del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este sábado 14 de marzo a primera hora se enfrentaron Puerto Rico e Italia por la llave de cuartos de final y aquí te contaré quién ha sido el ganador de este duelo. Cabe señalar que enfrentarán al ganador de la serie de Japón vs. Venezuela, que serán las dos selecciones que cerrarán esta etapa de cuartos de final.

¿Quién ganó el juego de Puerto Rico vs. Italia hoy? Resultado final

Aquí te dejaré con el resultado final del juego de Puerto Rico vs. Italia que se disputó hoy sábado 14 de marzo, por la llave de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Cabe señalar que el ganador estará chocando contra el vencedor de la llave de Venezuela y Japón.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Historial de Puerto Rico vs. Italia por Clásico Mundial de Béisbol

Esta es la tercera ocasión que Puerto Rico e Italia chocarán en el Clásico Mundial de Béisbol, siendo la segunda oportunidad en la que se enfrentarán en los cuartos de final. El saldo es favorable a Puerto Rico con 2 victorias contra 0 de Italia, sin embargo, en esta oportunidad es la selección de Italia la que llega como la gran favorita, luego de haber finalizado en el primer lugar de su grupo por sobre Estados Unidos y habiendo eliminado a México en la jornada final.

2013 – Segunda ronda

Puerto Rico 4-3 Italia

Sede: Miami, Estados Unidos

Puerto Rico remontó el marcador y eliminó a Italia del torneo.

2017 – Primera ronda

Puerto Rico 9-3 Italia

Sede: Guadalajara, México

Los boricuas terminaron invictos el grupo tras una ofensiva dominante.