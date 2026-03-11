Conoce quién ha ganado el juego de Dominicana vs. Venezuela hoy, 11 de marzo, por la Jornada 6 del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Este miércoles 11 de marzo, República Dominicana vs. Venezuela protagonizarán uno de los duelos más esperados de este Clásico Mundial de Béisbol 2026. Desde el LoanDepot Park de Miami, Florida, los fanáticos a este deporte vivirán un duelo de pronóstico reservado, en el que el triunfo dejará a cualquier selección en el primer lugar del Grupo D del certamen.

A continuación, te cuento quién ganó el juego de Dominicana vs. Venezuela por la Jornada 6 del Clásico Mundial de Béisbol, con el resultado completo de este intenso enfrentamiento en Miami.

¿Quién ganó el juego de Dominicana vs. Venezuela hoy? Resultado Clásico Mundial 2026

Dominicana y Venezuela chocarán desde las 8:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos o 9:00 p.m. Santo Domingo y Caracas. A continuación, te dejaré con el resultado final actualizado de este enfrentamiento por el Clásico Mundial de Béisbol.

Historial de Dominicana vs. Venezuela por Clásico Mundial 2026

Dominicana cuenta con 4 triunfos en el Clásico Mundial y Venezuela con 1 en el enfrentamiento entre ambos. Aquí tienes el historial resumido de los duelos entre dominicanos y venezolanos.

Piero Hatto

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

