El Clásico Mundial de Béisbol 2026 tiene a su primer semifinalista. Este viernes 13 de marzo, República Dominicana y Corea del Sur se vieron las caras en el LoanDepot Park de Miami, Florida, por la primera serie de los cuartos de final del campeonato. Los dominicanos chocaron ante el poderío coreano, que llegó a USA para demostrar que también pueden ser una potencia en este deporte. A continuación, te cuento cuál es el resultado final y quién ganó el juego de Dominicana-Corea del Sur.

¿Quién ganó el juego de Dominicana vs. Corea del Sur hoy? Resultado final

Aquí te dejaré con el resultado final del juego de República Dominicana vs. Corea del Sur que se disputó hoy viernes 13 de marzo, por la llave de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Cabe señalar que el ganador estará chocando contra el vencedor de la llave de Estados Unidos y Canadá.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E República Dominicana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Historial de Dominicana vs. Corea del Sur por Clásico Mundial de Béisbol

Por primera vez en la historia, República Dominicana y Corea del Sur se verán las caras en un enfrentamiento del Clásico Mundial de Béisbol. Este partido es inédito y será de pronóstico reservado por los cuartos de final del certamen. Cabe destacar que, como referencia, Corea perdió apenas 8-6 ante Japón, tal vez el máximo candidato a alzar el título en esta edición.

Mencionar, además, que inicia el camino de República Dominicana en busca del ansiado título, que no consigue desde la obtención del Clásico Mundial 2013, cuando chocó ante Puerto Rico en la gran final y pudieron derrotarlos por 3-0, en aquella edición que se disputó en el AT&T Park de San Francisco, California.