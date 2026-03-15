¡El duelo que todo el mundo esperaba ya es una realidad en Miami! Tras aplastar a Corea del Sur con la “regla de la misericordia”, la selección de República Dominicana llega a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 con un hambre de victoria insaciable. El grito de “Queremos a USA” retumbó en todo el loanDepot park, y el deseo de los fanáticos se cumplió: los quisqueyanos se verán las caras contra el Team USA en un choque de titanes que definirá quién manda en el diamante. Este domingo 15 de marzo a las 8 p. m. ET / 5 p. m. PT , la ciudad del sol será el epicentro de la mayor rivalidad del béisbol moderno.

El camino de Estados Unidos hacia la semifinal no fue sencillo, tras sellar su pase con una victoria de 5-3 sobre Canadá en un juego lleno de tensión. Aunque el pitcheo de Logan Webb brilló, la ofensiva estadounidense ha mostrado destellos de estancamiento, confiando en figuras como Aaron Judge para despertar el madero. Ahora, el Team USA apuesta todo a su carta ganadora: el ganador del Cy Young, Paul Skenes, quien subirá a la loma para intentar frenar a una alineación dominicana que ha castigado sin piedad a todos sus rivales en lo que va del torneo.

Por el lado dominicano, el derecho de los Athletics, Luis Severino, será el encargado de silenciar a los bates de las barras y las estrellas. La diferencia de momentos es notable; mientras que Dominicana batea para un impresionante .312 y lidera el torneo con 14 cuadrangulares, el equipo estadounidense ha tenido que recurrir al “small ball” para fabricar carreras. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, ver si el “Plátano Power” puede superar el pitcheo élite de Skenes es el mayor atractivo de esta semifinal que promete romper récords de audiencia.

Este enfrentamiento tiene un sabor especial a revancha, siendo la primera vez que se cruzan en el WBC desde 2017, cuando Estados Unidos eliminó a la República Dominicana en cuartos de final. Con ambos países buscando su segundo título histórico, la presión es máxima y el margen de error es mínimo. Bryce Harper reconoció que el lineup dominicano es “uno de los mejores del mundo”, lo que anticipa un duelo de estrategias donde cada pitcheo contará. ¡Prepárate para una noche de pura adrenalina donde se decidirá quién avanza a la gran final por la gloria mundial!

¿Quién ganó el juego de República Dominicana (RD) vs. Estados Unidos hoy? Resultado final

Aquí te dejaré con el resultado final del juego de República República Dominicana (RD) vs. Estados Unidos que se disputó hoy domingo 15 de marzo, por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Cabe señalar que el ganador estará chocando contra el vencedor del duelo Venezuela vs. Italia.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E República Dominicana Estados Unidos

Historial de República Dominicana (RD) vs. Estados Unidos por Clásico Mundial de Béisbol

¡El “Plátano Power” busca revancha en el duelo más esperado del año! Si quieres saber cómo está el historial de República Dominicana vs. Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, te sorprenderá saber que estas potencias se han visto las caras menos de lo que imaginas. Con una semifinal de infarto programada para este 2026, la selección dominicana llega con la misión de igualar la balanza, ya que el registro histórico oficial favorece al conjunto estadounidense. Para la comunidad dominicana en Nueva York, Florida y el resto de EE. UU., este partido es una cita con el orgullo y la historia.

Hasta el momento, las estadísticas del Clásico Mundial registran un solo enfrentamiento directo completado entre ambas escuadras nacionales. En ese duelo de titanes, el Team USA se llevó la victoria en un partido cerrado que terminó con un marcador de 8-6. Aunque los dominicanos demostraron su poder ofensivo anotando seis carreras, no fue suficiente para frenar el bateo oportuno de los locales. Este único antecedente ha dejado una espina clavada en la fanaticada quisqueyana, que ahora ve en el 2026 la oportunidad perfecta para demostrar quién es el verdadero gigante del Caribe.

El historial global muestra un balance de 1-0 a favor de Estados Unidos, con un promedio de 8 carreras anotadas por juego frente a las 6 de República Dominicana. Es importante notar que, a pesar de ser dos de los equipos más exitosos en la historia del béisbol, sus cruces en rondas definitivas han sido escasos. Esto convierte a la semifinal del Clásico Mundial 2026 en un evento sin precedentes que paralizará a los amantes del “rey de los deportes”. Los analistas deportivos coinciden en que este nuevo choque será el capítulo más emocionante de su rivalidad.

La expectativa es máxima, ya que gran parte de las estrellas de ambos equipos brillan cada noche en las Grandes Ligas. República Dominicana llega a esta semifinal con un roster lleno de figuras que buscan su primera victoria histórica ante el Team USA en este torneo. La clave para los dominicanos será mantener el control del pitcheo abridor y aprovechar la velocidad en las bases para desestabilizar la defensa rival. ¡No te pierdas este choque de potencias donde se juega el pase a la gran final!