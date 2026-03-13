Conoceremos al segundo clasificado a la semifinal de este Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este viernes 13 de marzo, Team USA enfrentó a Canadá en el segundo encuentro de los cuartos de final de este certamen, un duelo vibrante de principio a fin y que tuvo diversas acciones destacadas a lo largo de las 3 horas de juego. Aquí te cuento quién ganó este partido y cuál fue el resultado final de la llave USA-Canadá.

Conoce a qué hora y dónde ver el Team USA vs. Canadá EN VIVO este viernes 13 de marzo por cuartos de final del Mundial de Béisbol 2026. (Foto: MLB / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Quién ganó el juego de Team USA vs. Canadá hoy? Resultado final

Aquí te dejaré con el resultado final del juego de Team USA vs. Canadá que se disputó hoy viernes 13 de marzo, por la llave de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Cabe señalar que el ganador estará chocando contra el vencedor de la llave de República Dominicana y Corea del Sur.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E República Dominicana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Historial de Team USA vs. Canadá por Clásico Mundial de Béisbol

Todos los enfrentamientos de USA vs. Canadá se han desarrollado en la primera ronda del Clásico Mundial y es la primera vez que chocarán en una fase de playoffs. El historial es favorable a USA con 3 victorias contra 2 victorias de Canadá en 5 enfrentamientos.

2006 - Primera ronda: Canadá 8-6 Estados Unidos

2009 - Primera Ronda: Estados Unidos 6-5 Canadá

2013 - Primera ronda: Canadá 4-3 Estados Unidos

2017 - Primera ronda: Estados Unidos 8-0 Canadá

2023 - Primera ronda: Estados Unidos 12-1 Canadá