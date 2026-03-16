Venezuela e Italia se enfrentan este lunes 16 de marzo en el LoanDepot Park de Miami en una semifinal inédita del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con un boleto a la final y todo el impulso anímico en juego. La Vinotinto llega lanzada tras firmar una noche histórica al eliminar 8x5 al campeón Japón, volver a meterse entre los cuatro mejores por primera vez desde 2009 y asegurar además su primera clasificación olímpica rumbo a Los Ángeles 2028. El ambiente promete ser ensordecedor en Miami, con mayoría de fanáticos venezolanos repitiendo la fiesta del sábado en las gradas.

¿Quién ganó el juego Venezuela vs. Italia EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Sigue en vivo y en directo, el resultado del juego entre Venezuela e Italia por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Venezuela — — — — — — — — — — — — Italia — — — — — — — — — — — —

Antesala del Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El equipo de Omar López viene de remontar un 5x2 ante Japón gracias a los maderos oportunos de Maikel García y Wilyer Abreu, protagonistas de los jonrones que cambiaron la historia en cuartos de final. Antes, Ronald Acuña Jr. había encendido el juego con un vuelacercas en el segundo lanzamiento que vio de Yoshinobu Yamamoto, en un duelo de superestrellas que incluyó también bambinazo de Shohei Ohtani y dejó el marcador 1-1 desde el primer inning. Con un bullpen sólido que contuvo la reacción nipona y una defensa que aprovechó los errores rivales, Venezuela confirmó que combina poder, carácter y profundidad para soñar con su primera final del torneo.

Enfrente estará la gran revelación del torneo: una Italia invicta que ya dejó en el camino a Estados Unidos en la fase de grupos y a Puerto Rico en los cuartos de final con un sufrido 8x6 en Houston. El conjunto dirigido por el venezolano Francisco Cervelli, armado en tiempo récord y compuesto mayoritariamente por peloteros nacidos en Estados Unidos de ascendencia italiana, ha construido su identidad alrededor de la química del grupo, los rituales con espresso en el dugout y celebraciones al ritmo de Andrea Bocelli tras cada victoria. Con un lineup productivo que ha respondido en los momentos de presión, la Nazionale se ha ganado a pulso la etiqueta de equipo sorpresa del Clásico.

La historia del duelo agrega un condimento extra: Venezuela y España nunca han levantado el trofeo, por lo que esta semifinal garantiza a un finalista inédito por ese lado del cuadro. La Vinotinto, que parte como favorita por su profundidad de roster y el impulso de haber derribado al tricampeón Japón, se encomienda al brazo de Keider Montero para contener a una ofensiva italiana que llega con OPS colectivo cercano a .1000 y una docena de jonrones en el torneo. Del otro lado, Italia confía en la experiencia de Aaron Nola en otro escenario grande y en prolongar un cuento de hadas que ya cambió la percepción del béisbol en su país; de este choque de estilos saldrá el equipo que el martes peleará por la corona mundial ante la selección de Estados Unidos en el mismo diamante de Miami.