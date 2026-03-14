Venezuela y Japón se verán las caras el domingo 15 de marzo en el LoanDepot Park de Miami, Florida, en un duelo de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 que promete emociones fuertes desde la primera entrada. El juego está programado para las 9 p.m. ET / 6 p.m. PT, con la Vinotinto buscando dar el golpe ante uno de los grandes candidatos al título y meterse entre los cuatro mejores del torneo.

¿Quién ganó el juego Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Sigue en vivo y en directo el resultado del partido entre Venezuela y Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026:

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Venezuela — — — — — — — — — — — — Japón — — — — — — — — — — — —

Previa del Venezuela vs. Japón

La Vinotinto salta al diamante con la ilusión encendida y la mira puesta en hacer historia, luego de avanzar desde el Grupo D como segunda, con marca de 3-1 detrás de la poderosa República Dominicana. Con figuras como el explosivo jardinero Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta) y el siempre oportuno inicialista Luis Arráez (Padres de San Diego), la Vinotinto encontró en Miami un ritmo ofensivo que apareció en los momentos de mayor presión, con el bateo consistente de Arráez como clave para sellar el boleto.

Enfrente estará Japón, el gigante del torneo, el equipo que todos miran de reojo. Los samuráis llegan invictos tras dominar el Grupo C y asegurarse un lugar entre los ocho mejores con un sufrido 4x3 ante Australia, en su partido más complicado de la primera fase. En el centro de esa maquinaria está el fenómeno Shohei Ohtani, estrella de los Dodgers de Los Ángeles, líder de un grupo que persigue su cuarto campeonato desde la inauguración del certamen en 2006.

El duelo se perfila como un choque de estilos y personalidades: la disciplina casi quirúrgica del béisbol japonés, basada en el contacto, la paciencia y la ejecución perfecta, frente a la intensidad y la explosividad de una ofensiva venezolana capaz de encender el juego con un solo swing. El manejo del bullpen, la respuesta bajo presión y los pequeños detalles defensivos pueden marcar la diferencia en una noche de alto voltaje en Miami, donde solo uno saldrá con el boleto a semifinales en la mano.