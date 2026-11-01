El TCS New York City Marathon 2026 se disputa este domingo 1 de noviembre con cerca de 60.000 corredores procedentes de distintos países, en una edición especial que conmemora los 50 años del recorrido por los cinco distritos de Nueva York. La competencia comenzará en Staten Island y terminará en Central Park, Manhattan. La categoría profesional femenina tiene previsto iniciar a las 8:35 a. m. (ET), mientras que la prueba masculina comenzará a las 9:05 a. m. (ET). Sigue aquí los resultados en vivo del Maratón de Nueva York 2026, con actualizaciones en tiempo real de los ganadores, tiempos oficiales, podios y clasificaciones de ambas categorías.

¿Quién ganó el Maratón de Nueva York 2026?

Los ganadores del Maratón de Nueva York 2026 todavía no han sido confirmados. Las tablas de resultados masculinos y femeninos se actualizarán en tiempo real durante la competencia, con los nombres de los campeones, sus tiempos de llegada y las posiciones definitivas a medida que se conozcan los resultados oficiales.

Resultados masculinos del Maratón de Nueva York 2026

Puesto Nombre País Tiempo 1.º Por confirmar — — 2.º Por confirmar — — 3.º Por confirmar — —

Resultados femeninos del Maratón de Nueva York 2026

1.º Por confirmar — — 2.º Por confirmar — — 3.º Por confirmar — —

Los resultados se actualizarán durante toda la jornada conforme los atletas crucen la línea de meta. Los tiempos y las posiciones definitivas se contrastarán con los registros oficiales de New York Road Runners (NYRR).

Resultados en vivo y actualizaciones del Maratón de Nueva York 2026

Sigue el desarrollo del TCS New York City Marathon 2026 desde la salida en Staten Island hasta la llegada en Central Park, con el paso de los corredores por Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan.

Antes de la salida: Benson Kipruto y Hellen Obiri llegan como los campeones defensores de las categorías masculina y femenina.

Benson Kipruto y Hellen Obiri llegan como los campeones defensores de las categorías masculina y femenina. Durante la competencia: las posiciones, los cambios en la clasificación y las actuaciones de los principales corredores se actualizarán en tiempo real.

las posiciones, los cambios en la clasificación y las actuaciones de los principales corredores se actualizarán en tiempo real. Después de la llegada: se incorporarán los nombres de los ganadores, los integrantes del podio y sus respectivos tiempos oficiales.

se incorporarán los nombres de los ganadores, los integrantes del podio y sus respectivos tiempos oficiales. Clasificación definitiva: consulta los resultados oficiales para conocer las posiciones completas de la carrera.

Puedes seguir el avance de los participantes mediante el rastreador en vivo de NYRR y consultar los tiempos definitivos en el portal oficial de resultados.

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Maratón de Nueva York 2026?

Categoría masculina

El keniano Benson Kipruto parte como uno de los principales candidatos después de conquistar la edición de 2025 con un tiempo de 2:08:09. El campeón defensor intentará conseguir dos victorias consecutivas, algo que no sucede en la categoría masculina desde John Kagwe, quien ganó en 1997 y 1998.

Entre sus principales rivales aparece el etíope Deresa Geleta, dueño de una marca personal de 2:02:38. También destacan los kenianos Cybrian Kotut (2:03:22) y Geoffrey Kamworor (2:04:23). Las opciones europeas incluyen al neerlandés Abdi Nageeye (2:04:20) y al sueco Andreas Almgren, quien debutará en la distancia de maratón.

Categoría femenina

La keniana Hellen Obiri es la principal figura de la competencia femenina. La atleta defenderá el título conquistado en 2025, después de establecer el récord del recorrido con un tiempo de 2:19:51. También ganó la carrera en 2023.

Entre sus principales adversarias se encuentran sus compatriotas Sheila Chepkirui, campeona en 2024 y con una marca personal de 2:17:19, y Viola Cheptoo (2:19:05). La etíope Gotytom Gebreslase (2:18:11) y la estadounidense Jessica McClain (2:22:43) también figuran entre las corredoras a seguir.

Estos nombres corresponden a las principales candidatas antes de la competencia y no representan resultados confirmados de 2026. Los ganadores y las posiciones definitivas se publicarán una vez verificados los registros oficiales.

¿A qué hora comienza el Maratón de Nueva York 2026?

La carrera se celebrará el domingo 1 de noviembre, con diferentes horarios de salida para las categorías profesionales, los atletas en silla de ruedas y los participantes de las distintas olas. Todos los horarios corresponden a la hora del Este de Estados Unidos (ET).

Categoría Hora de salida Silla de ruedas masculina profesional 8:00 a. m. Silla de ruedas femenina profesional 8:02 a. m. Handcycles y atletas con discapacidad seleccionados 8:22 a. m. Categoría profesional femenina 8:35 a. m. Categoría profesional masculina 9:05 a. m. Ola 1 9:10 a. m. Ola 2 9:45 a. m. Ola 3 10:20 a. m. Ola 4 10:55 a. m. Ola 5 11:30 a. m.

La edición de 2026 coincide con el final del horario de verano en Estados Unidos. Los relojes se atrasarán una hora a las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre, por lo que Nueva York utilizará el horario estándar del Este (EST) durante la competencia.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Maratón de Nueva York 2026?

New York Road Runners (NYRR), organizadora de la carrera, ofrece las plataformas oficiales para consultar las clasificaciones y seguir el avance de los participantes.

Los nombres de los campeones masculinos y femeninos, sus tiempos de llegada y las posiciones del podio se incorporarán a esta nota conforme se publiquen y verifiquen los resultados oficiales.