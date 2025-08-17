No te pierdas el Mundial de Desayunos de Ibai. Sigue los resultados y descubre quién fue el ganador. (Foto: Ibai / Composición Mag)
Andrés Manrique
Andrés Manrique

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, un torneo digital que enfrenta las gastronomías matutinas de 16 países, ha llegado a su fase decisiva. Fanáticos de todo el mundo siguen cada enfrentamiento, comentando y votando por sus desayunos favoritos en las redes sociales de Ibai.

Este lunes 18 de agosto se disputa el torneo, y los resultados se irán actualizando en tiempo real. Cada “me gusta” en las publicaciones oficiales cuenta para determinar quién avanza a las semifinales y, finalmente, a la gran final.

El torneo ha generado gran expectativa gracias a la creatividad de los participantes y la interacción directa con los seguidores, quienes pueden apoyar a su país favorito en esta competencia única.

Resultados de los octavos de final

EnfrentamientoResultado
Perú vs MéxicoPendiente
Reino Unido vs ArgentinaPendiente
Colombia vs Costa RicaPendiente
Estados Unidos vs BoliviaPendiente
España vs FranciaPendiente
Guatemala vs EcuadorPendiente
Japón vs ChilePendiente
Venezuela vs República DominicanaPendiente

¿Cómo seguir en vivo el Mundial de Desayunos de Ibai?

Sigue el torneo desde las redes sociales oficiales de Ibai, donde se publican todas las actualizaciones, votaciones y próximos enfrentamientos. La participación de los fanáticos es clave para que su desayuno favorito avance en la competencia.

¿Qué sigue después de los octavos de final?

Los ganadores de esta ronda avanzarán a los cuartos de final, semifinales y luego a la gran final. Cada enfrentamiento promete más emoción, mostrando la diversidad gastronómica de los países participantes.

Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

