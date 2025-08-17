El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, un torneo digital que enfrenta las gastronomías matutinas de 16 países, ha llegado a su fase decisiva. Fanáticos de todo el mundo siguen cada enfrentamiento, comentando y votando por sus desayunos favoritos en las redes sociales de Ibai.

Este lunes 18 de agosto se disputa el torneo, y los resultados se irán actualizando en tiempo real. Cada “me gusta” en las publicaciones oficiales cuenta para determinar quién avanza a las semifinales y, finalmente, a la gran final.

El torneo ha generado gran expectativa gracias a la creatividad de los participantes y la interacción directa con los seguidores, quienes pueden apoyar a su país favorito en esta competencia única.

Resultados de los octavos de final

Enfrentamiento Resultado Perú vs México Pendiente Reino Unido vs Argentina Pendiente Colombia vs Costa Rica Pendiente Estados Unidos vs Bolivia Pendiente España vs Francia Pendiente Guatemala vs Ecuador Pendiente Japón vs Chile Pendiente Venezuela vs República Dominicana Pendiente

¿Cómo seguir en vivo el Mundial de Desayunos de Ibai?

Sigue el torneo desde las redes sociales oficiales de Ibai, donde se publican todas las actualizaciones, votaciones y próximos enfrentamientos. La participación de los fanáticos es clave para que su desayuno favorito avance en la competencia.

¿Qué sigue después de los octavos de final?

Los ganadores de esta ronda avanzarán a los cuartos de final, semifinales y luego a la gran final. Cada enfrentamiento promete más emoción, mostrando la diversidad gastronómica de los países participantes.