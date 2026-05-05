Hay partidos que no se juegan solo con los pies, sino también con la memoria, el carácter y la fe. Atlético de Madrid y Arsenal llegan a la vuelta de las semifinales de la Champions League con un 1-1 que lo deja todo abierto y con la sensación de que la noche en Londres puede convertirse en una de esas batallas que se recuerdan durante años.

¿Quién ganó el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO hoy por Champions League 2026?

Sigue el resultado en vivo y en directo del partido Atlético de Madrid vs. Arsenal por la vuelta de las semifinales de la Champions League 2025-26:

EQUIPO RESULTADO GOLES ATLÉTICO DE MADRID — — ARSENAL — —

Previa del Atlético de Madrid vs. Arsenal

El Atlético vuelve a aparecer en Europa como ese equipo que nunca se entrega del todo, incluso cuando el escenario parece inclinarse en su contra. Simeone y sus futbolistas saben que en esta clase de partidos el sufrimiento forma parte del camino, pero también entienden que una sola jugada puede cambiar la historia. Por eso, cada presión, cada despeje y cada carrera hacia atrás puede valer tanto como un gol.

El Arsenal, por su parte, se presenta con el respaldo de un estadio que aprieta, empuja y exige. Arteta tiene en sus manos la posibilidad de llevar a un equipo joven y ambicioso a una final soñada, una meta que el club persigue desde hace demasiado tiempo. En ese contexto, los ‘Gunners’ intentarán imponer ritmo, posesión y control, aunque saben que frente al Atlético nunca se trata solo de dominar, sino de resistir el golpe cuando llegue.

La gran incógnita está en quién será capaz de sostener mejor la presión. Si el partido se rompe, el Arsenal puede encontrar espacios para castigar; si se vuelve trabado, el Atlético se sentirá cómodo en su territorio emocional, ese en el que las noches difíciles suelen alimentar su mejor versión. Ahí aparece la figura de Griezmann, la amenaza de Julián Álvarez y la vieja convicción rojiblanca de que nada está perdido hasta el pitido final.

Porque estas semifinales tienen ese aroma especial de las grandes citas europeas: tensión, esperanza, nervios y un destino que se decide en detalles mínimos. El Arsenal quiere volver a una final de Champions; el Atlético sueña con tocar por fin el trofeo que tantas veces se le escapó. Y en medio de todo eso, Londres espera una noche en la que la historia puede inclinarse hacia cualquiera de los dos lados.