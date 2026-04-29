Este miércoles 29 de abril, hemos disfrutado de la segunda semifinal de ida de la UEFA Champions League 2026, un certamen que va llegando a su fin y entramos a los últimos 3 juegos de la temporada. Atlético de Madrid y Arsenal protagonizaron un duelo bastante cerrado en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid y a continuación te contaré quién ganó el partido, con el resultado exacto y los anotadores de los goles .

¿Quién ganó el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal hoy?

A continuación, revisa quién resultó como ganador del partido de ida de esta semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal, que se vieron las caras este miércoles 29 de mayo desde el Riyadh Air Metropolitano de la ciudad de Madrid. Cabe señalar que el juego de vuelta será el próximo martes 5 de mayo desde el Emirates Stadium de Londres.

Equipos Goles del partido Resultado parcial Atlético de Madrid - 0 Arsenal Viktor Gyokeres (44′) 1

Cabe destacar que no existe más los goles de visitante y en caso de haber igualdad en el marcador global en el juego de vuelta, todo se extenderá a tiempos suplementarios y de mantenerse la igualdad, habrán penales.

¿Cuándo es la final de la UEFA Champions League 2026?

La gran final de la UEFA Champions League 2026 está programada para el próximo sábado 30 de mayo, desde el Estadio Nacional de Budapest en Hungría, un escenario con capacidad para más de 60 mil espectadores. En dicho encuentro, se verán las caras el ganador de esta serie contra el vencedor de la llave entre PSG y Bayern Múnich, quienes quedaron 5-4 en el juego de ida disputado en el Parque de los Príncipes en Francia.

Cabe señalar, además, que tanto Atlético de Madrid como Arsenal no se han podido coronar jamás en la Champions League. Los españoles han perdido 3 finales, siendo la última la de 2016 ante Real Madrid, mientras que Arsenal cayó en la final del año 2006 ante Barcelona.