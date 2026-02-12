Este jueves 12 de febrero, un enfrentamiento de pronóstico reservado se dará desde el Riyadh Air Metropolitano. El Atlético de Madrid recibirá a FC Barcelona y aquí te dejaré con el resultado final de este encuentro y quién se llevó el primer partido de la llave , que se definirá en el Camp Nou. Los blaugranas van por el bicampeonato en la Copa del Rey, mientras que los Colchoneros quieren llegar a una final luego de 13 años sin poder alcanzar dicha instancia.

¿Quién ganó Atlético Madrid vs. FC Barcelona? Resultado final en directo

A continuación, te dejaré con el resultado final del partido de Atlético Madrid vs. FC Barcelona, que se disputará por la semifinal ida de la Copa del Rey 2026, desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Equipo Resultado Equipo Atlético Madrid FC Barcelona

¿Cuántos títulos tienen Atlético Madrid y FC Barcelona en la Copa del Rey?

FC Barcelona es el equipo más campeón de la Copa del Rey. Los blaugranas han obtenido un total de 32 títulos y son los vigentes campeones de la competición. Por su parte, Atlético de Madrid es el cuarto equipo con más títulos con un total de 10 y lo obtuvo por última vez en la temporada 2013, siendo casi 13 años de sequía de esta competición.

Cabe señalar, además, que Atlético de Madrid en aquel año disputó su última final de la Copa del Rey, venciendo a Real Madrid en tiempo extra. Por su parte, en la temporada 2024-25 el Barcelona rompió una sequía de 4 años sin levantar el trofeo.

La última vez que se toparon en Copa del Rey, FC Barcelona venció 5-4 a Atlético Madrid y fue en la temporada pasada, donde los blaugranas finalmente se coronaron campeones de aquella edición.