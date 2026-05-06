Todo ha quedado listo para la gran final de la UEFA Champions League 2026. Este miércoles 6 de mayo, el Allianz Arena fue testigo de un gran partido entre Bayern Múnich y PSG. Alemanes y franceses estuvieron cara a cara en otra gran exhibición de fútbol y nos regalaron una semifinal de vuelta de infarto. Aquí te dejaré con el resultado final, los goles y quién se ha clasificado para enfrentar a Arsenal.

¿Quién ganó el partido Bayern Múnich vs. PSG hoy por semifinal vuelta de Champions League 2026?

La semifinal de vuelta se ha disputado en el Allianz Arena con el partido de Bayern Múnich vs. PSG, un encuentro vibrante de principio a fin con una gran exhibición de fútbol desde Alemania, con dos equipos que sacaron a relucir todo su poderío en ataque. A continuación, te contaré quién ganó el partido y cuál fue el resultado final de esta semifinal de vuelta de la UEFA Champions League 2026 entre Bayern y PSG .

Equipos Resultado final Goles del partido Bayern Múnich PSG

¿Cuándo y dónde es la final de la UEFA Champions League 2026?

La final de la edición 2026 de la UEFA Champions League se vivirá este sábado 30 de mayo desde el Puskas Arena de Budapest, en Hungría, donde Arsenal espera al ganador de la llave entre Bayern Múnich y PSG.

Cabe señalar que esta es la segunda final que va a disputar el conjunto inglés del Arsenal, habiendo perdido la del 2006 ante FC Barcelona. PSG va por su segunda Champions League tras la obtenida en el año 2025 y el Bayern Múnich intentará alcanzar su séptima estrella, igualando la línea del AC Milan como el segundo máximo ganador de este torneo.