Bolivia enfrentó a Brasil este martes 9 de septiembre en el Estadio Municipal Villa Ingenio de El Alto, en un duelo clave por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, marcado por la altitud de más de 4 000 metros, puso a prueba la fortaleza física del combinado boliviano frente a una selección brasileña ya clasificada, que aprovechó para probar variantes tácticas bajo el mando de Carlo Ancelotti.

Los equipos, con realidades opuestas en la tabla, buscaban cerrar esta etapa en condiciones favorables: Bolivia con la misión de forzar el repechaje, y Brasil con el ojo puesto en preparar a su plantilla para la próxima cita mundialista. Aquí te contamos cómo quedó el partido y cuál fue el resultado final.

¿Quién ganó el partido Bolivia vs. Brasil? Resultado final

- Bolivia vs. Brasil - Marcador Final -

Bolivia vs. Brasil: así llegaron al partido por Eliminatorias 2026

Fecha, lugar y contexto

El partido se disputó el martes 9 de septiembre en el Estadio Municipal de El Alto, a más de 4 000 m de altitud.

en el Estadio Municipal de El Alto, a más de 4 000 m de altitud. Bolivia encara este duelo como una final, con la esperanza de alcanzar el repechaje, ubicándose en octavo lugar con 17 puntos. Brasil, con 28 puntos, ya está clasificado al Mundial 2026 y se encuentra segundo.

Estrategia y alineaciones

Brasil, con clasificación asegurada, usó esta ventana para probar nuevas variantes. Carlo Ancelotti anunció hasta ocho cambios, incluido el descanso para figuras como Raphinha y posiblemente Vinicius Jr., mientras que jugadores emergentes como Samu Lino se perfilan como titulares.

Historial en altura y antecedentes

El duelo en la altitud ha sido parejo: de 8 encuentros en Bolivia, cada selección suma tres victorias y hubo dos empates.

En el historial general, Brasil domina ampliamente: 24 victorias, 5 de Bolivia y 5 empates en 33 partidos.

En el enfrentamiento más reciente, Brasil goleó 5-1 a Bolivia en la primera fecha de estas eliminatorias (septiembre de 2023).

Bolivia recibió a Brasil en El Alto por la última fecha de Eliminatorias. El local buscaba repechaje y la visita, ya clasificada, probó variantes bajo altitud extrema. (Foto: AFP)