Estamos cada vez más cerca del Mundial 2026 y este jueves 26 de marzo se jugará el Torneo Clasificatorio para la cita mundialista, este nuevo formato de Repechaje, donde jugarán Bolivia vs. Surinam desde el Estadio BBVA Bancomer de Nuevo León, México, una de las sedes para la próxima Copa del Mundo. A continuación, te dejo con el resultado en directo y quién ganó el juego desde Norteamérica.
¿Quién ganó Bolivia vs. Surinam hoy por Repechaje al Mundial 2026?
Esta fue la primera fase del Torneo Clasificatorio en este Repechaje al Mundial 2026 entre Bolivia y Surinam. El ganador estará enfrentando a Irak el próximo martes 31 de marzo para definir cuál es la selección que va a la Copa del Mundo. A continuación, conoce quién ganó el partido de Bolivia vs. Surinam que se disputó este jueves 26 de marzo.
|Partido
|Quién ganó el partido y resultado final
|Bolivia vs. Surinam por Repechaje al Mundial 2026
Para este Mundial 2026, los cupos han aumentado y el Repechaje también ha cambiado su formato a uno Intercontinental, salvo Europa que tiene su propio sistema de Repechaje.
Bolivia jugará ante Surinam que es la segunda llave del Repechaje y el ganador se enfrentará a Irak, que cuenta con un mejor ránking FIFA que ambos y por esa razón es que se ha clasificado directamente a la última fase del Repechaje.
Si Bolivia logra derrotar a Surinam, el partido ante Irak lo estará jugando el próximo martes 31 de marzo. Cabe destacar que las selecciones que juegan este torneo clasificatorio son Jamaica, Surinam, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak y Bolivia. Concacaf es la única Confederación que cuenta con dos cupos en esta fase debido a ser la organizadora de esta Copa del Mundo 2026.