Todo ha finalizado en el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey, en Estados Unidos, donde la selección de Brasil chocó ante Marruecos, en un partidazo que nos regalaron ambas selecciones en lo que ha sido el inicio del Grupo C de esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Ambos países nos regalaron goles y a continuación te contaré cuál fue el resultado final de Brasil vs. Marruecos, el marcador exacto y quiénes anotaron para Brasil y Marruecos en New Jersey .

Brasil vs. Marruecos. (Foto: Getty Images) / CHARLY TRIBALLEAU

¿Quién ganó el partido Brasil vs. Marruecos por el Mundial de Fútbol 2026?

A continuación, revisa quién ganó el partido de Brasil vs. Marruecos del sábado 13 de junio, por la Jornada 1 del Grupo C de esta Copa Mundial de Fútbol 2026, donde el ‘Scratch’ y los marroquíes se vieron las caras desde el MetLife Stadium de New Jersey en Estados Unidos.

Selección Resultado final Goles Brasil 1 Vinicius Júnior (32′) Marruecos 1 Ismael Saibari (21′)

Historial de Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial de Fútbol 2026

Brasil y Marruecos se han enfrentado muy pocas veces en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. El primer duelo mundialista entre ambas selecciones absolutas se produjo en la edición de 1998, cuando la Canarinha se impuso por 3-0 en la fase de grupos disputada en Francia. En aquel encuentro, los brasileños mostraron su superioridad con goles de Ronaldo, Rivaldo y Bebeto, asegurando el liderato de su grupo camino a la final del torneo.

Tras casi tres décadas sin cruzarse en una Copa del Mundo, Brasil y Marruecos volvieron a verse las caras en el Mundial de 2026. El conjunto africano llegó con el prestigio de haber sido semifinalista en Catar 2022, mientras que Brasil buscaba reafirmar su candidatura al título. De esta manera, el historial mundialista entre ambas selecciones sigue siendo muy reducido, pero reúne a dos de los equipos más representativos de sus respectivas confederaciones, con Brasil dominando los antecedentes en la máxima competición del fútbol internacional.