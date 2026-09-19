El mítico Estadio Azteca (denominado actualmenteEstadio Banorte por razones de patrocinio) en la CDMX se viste de gala para albergar este sábado 19 de septiembre a las 11:15 p.m. ET / 9:15 p.m. Tiempo del Centro de México / 8:15 p.m. PT una edición más del Clásico Nacional entre Club América y Club Deportivo Guadalajara en partido válido por la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en la cima de la tabla general, enfrentando directamente al primer y segundo lugar del campeonato mexicano por el superliderato.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO (19-09-2026).- Prime Video transmitirá EN VIVO el Clásico Nacional entre América vs. Chivas de Guadalajara que se realizará en el Estadio Azteca. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

¿Quién ganó el partido Chivas de Guadalajara vs. Club América por el Clásico Nacional 2026 de la Liga MX?

Este partido fue válido por los Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre Club América y Chivas de Guadalajara, que se llevó a cabo este sábado 19 de septiembre desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México (CDMX). Aquí te dejo con el resultado final y quién se ha llevado este partido.

Equipos Marcador Goles Club América -- -- Chivas de Guadalajara -- --

América y Chivas se verán las caras en el Clásico Nacional de la Liga MX 2026. Consulte la guía de televisión con horarios locales y canales autorizados para ver el partido en vivo. | Crédito: Composición Depor

¿Cómo llegan Chivas de Guadalajara y Club América al Clásico Nacional 2026 por el Apertura de la Liga MX?

El Clásico Nacional vuelve a paralizar el fútbol mexicano con un enfrentamiento que llega cargado de expectativa, rivalidad y repercusiones directas en la parte alta de la tabla del Apertura 2026. Chivas y América se presentan como los dos mejores equipos del campeonato al arranque de esta jornada, separados por apenas un punto, en un duelo que podría alterar el liderato. Con el Estadio Banorte con boletos agotados, el encuentro promete un ambiente de alta intensidad entre dos de las instituciones más populares de México y con mayor seguimiento entre los aficionados en Estados Unidos.

Las Chivas de Guadalajara atraviesan uno de sus mejores momentos de la temporada bajo la dirección de Gabriel Milito. El Rebaño Sagrado lidera la clasificación con 17 puntos y llega respaldado por una racha de siete partidos consecutivos sin conocer la derrota, además de victorias contundentes por 3-0 ante Atlético de San Luis y Pumas. La solidez defensiva ha sido una de sus principales fortalezas, acumulando 180 minutos sin recibir goles. En ataque, Roberto Alvarado y Ricardo Marín se han consolidado como las principales referencias ofensivas del equipo, ambos con cuatro anotaciones, liderando un conjunto que busca extender su dominio reciente en el clásico.

Del lado del Club América, el panorama es diferente pese a mantenerse en la segunda posición con 16 puntos. El equipo dirigido por Guillermo Almada intenta recuperar impulso tras perder el invicto en la Liga MX luego de caer 4-3 ante Cruz Azul en una de las ediciones más emocionantes del Clásico Joven de los últimos años. A ello se suman las dificultades mostradas en el tramo final de la Leagues Cup, aunque la incorporación de los refuerzos más recientes ofrece nuevas alternativas para el cuerpo técnico. Además, las Águilas buscarán romper una tendencia desfavorable, ya que Almada acumula seis partidos consecutivos sin lograr una victoria frente a Chivas, un dato que añade presión adicional a uno de los encuentros más esperados del calendario mexicano.