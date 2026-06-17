La selección de Colombia marca su esperado regreso a la máxima justa mundialista este miércoles 17 de junio a las 10:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT enfrentando a la debutante Uzbekistán en el majestuoso Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este duelo inédito cierra la jornada inaugural del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, un sector donde el cuadro sudamericano buscará imponer su jerarquía histórica para disputar el liderato ante la favorita Portugal. El técnico Néstor Lorenzo llega con su plantilla estelar en óptimas condiciones físicas, destacando la plena recuperación del capitán James Rodríguez y el desequilibrante ritmo del extremo Luis Díaz, quienes liderarán una propuesta netamente ofensiva apoyados en ataque por Jhon Arias y Jhon Córdoba. Respaldados por la seguridad de Camilo Vargas en el arco y la sólida dupla central de Jhon Lucumí y Davinson Sánchez, los cafetaleros intentarán someter a su rival controlando la posesión desde el silbatazo inicial. Por su parte, el conjunto asiático dirigido por Fabio Cannavaro afronta su histórico debut internacional lidiando con sensibles bajas médicas, incluyendo la ausencia definitiva del atacante Jaloliddin Masharipov y el zaguero Husniddin Aliqulov. Para contrarrestar el poderío rival, los Lobos Blancos apostarán por un bloque defensivo sumamente disciplinado anclado por el central Abdukodir Khusanov, cediendo la iniciativa táctica para intentar explotar los contragolpes a través de su máximo referente ofensivo Eldor Shomurodov.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 17/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming que transmiten el partido Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO GRATIS ONLINE por el Mundail 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, México. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Quién ganó el partido Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026?

Este partido fue válido por la Fecha 1 del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 entre Colombia y Uzbekistán, que se llevó a cabo este miércoles 17 de junio desde el Estadio Azteca de Ciudad de México, México. Aquí te dejo con el resultado final y quién se ha llevado este partido.

Partido Quién ganó el partido y resultado final Colombia vs. Uzbekistán --

Ciudad de México, México (México), 17/06/2026.- Canales y horarios para ver el partido Colombia vs. Uzbekistán hoy miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, México. Foto de la selección colombiana y con la composición de Jesús Yupanqui.

¿Cómo llegan Colombia y Uzbekistán a su debut en el Mundial 2026?

La expectativa crece ante el inminente debut mundialista de las selecciones de fútbol de Colombia y Uzbekistán correspondiente al Grupo K del Mundial 2026. Este inédito enfrentamiento internacional programado para disputarse sobre el césped del histórico Estadio Azteca marca el inicio de caminos muy distintos para ambas escuadras. Por un lado, el conjunto sudamericano busca consolidar su regreso a la élite del balompié respaldado por el apoyo masivo de miles de aficionados latinos en Norteamérica. En contraste, el ordenado cuadro asiático afronta el desafío más grande de su historia deportiva al participar por primera vez en la máxima cita de la FIFA. El choque de estilos contrapone la técnica y creatividad individual del continente americano frente al estricto rigor táctico del equipo debutante.

La escuadra colombiana aterriza en la justa mundialista exhibiendo un nivel competitivo sobresaliente bajo la dirección técnica del estratega Néstor Lorenzo. El combinado cafetalero aseguró su boleto al certamen tras dominar la parte alta de las exigentes eliminatorias sudamericanas de la CONMEBOL con un plantel definido de veintiséis jugadores. El actual proceso deportivo destaca por lograr un equilibrio perfecto entre la jerarquía de figuras experimentadas como el mediocampista James Rodríguez y el desequilibrio ofensivo del extremo Luis Díaz. La solidez defensiva y el dinamismo en el sector del medio campo convierten al equipo tricolor en uno de los rivales más sólidos y temibles de su sector. El objetivo primordial de la plantilla sudamericana consiste en imponer condiciones desde el arranque para sumar sus primeros tres puntos del torneo.

El seleccionado de Uzbekistán irrumpe en el escenario mundial respaldado por un proyecto de formación masivo que invirtió cerca de quinientos millones de dólares desde el año 2019. Los denominados Lobos Blancos sellaron su histórica primera clasificación tras superar las complejas eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y asegurar el segundo lugar de su grupo escoltando a Irán. La federación asiática confió en la experiencia del técnico italiano Fabio Cannavaro para inculcar una disciplina defensiva inquebrantable y un sistema letal basado en el contragolpe. El peso de la ofensiva recae sobre la presencia física del atacante Eldor Shomurodov, mientras que el joven zaguero Abdukodir Khusanov asume el liderazgo en la retaguardia. Este desarrollo integral gestado desde las divisiones juveniles demuestra que el conjunto asiático pisa territorio norteamericano preparado para competir al máximo nivel.