Después de tropezar en sus respectivos encuentros en la jornada anterior, Costa Rica y Honduras llegan a su último partido del Grupo C de las Eliminatorias CONCACAF para la Copa Mundial de 2026 este martes 18 de noviembre a partir de las 19:00 hrs (hora de San José) en el Estadio Nacional de Costa Rica sabiendo que solo uno obtendrá el boleto directo, lo que promete un Clásico Centroamericano tenso y decisivo. Si bien La H llega como puntero de su llave con 8 unidades, Los Ticos podrían dar la verdadera sorpresa con una victoria a domicilio y trepar del tercer puesto a lo más alto de la tabla.

Costa Rica se coloca en la tercera posición del Grupo I de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 6 unidades. | Crédito: Federación Costarricense de Fútbol / Facebook

¿Quién ganó el partido Costa Rica vs. Honduras en vivo? Resultado en directo

Revisa el score en vivo y en directo del partido entre Costa Rica y Honduras:

Selección Resultado final Goles (Min) Costa Rica -- -- Honduras -- --

Previa del Costa Rica vs. Honduras

Costa Rica y Honduras se enfrentan en un dramático duelo final por el Grupo C de las Eliminatorias Concacaf, donde solo un equipo asegurará el boleto directo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambas selecciones llegan bajo presión tras tropezar en sus últimos partidos: Honduras cayó sorpresivamente 2-0 ante Nicaragua y Costa Rica perdió 1-0 contra Haití, dejando el grupo completamente abierto. Actualmente, Los Ticos cayeron al tercer puesto con seis puntos, dos detrás de Honduras y uno detrás de Haití, complicando su sueño de una cuarta Copa del Mundo consecutiva.

La derrota ante Haití fue costosa para los dirigidos por Miguel Herrera, quienes ahora dependen de una compleja combinación de resultados. Para mantener vivas sus esperanzas de clasificación, Costa Rica necesita imperativamente derrotar a Honduras y, además, esperar que Nicaragua logre un resultado favorable en su visita a Haití. La buena noticia para Costa Rica es su historial reciente en casa contra Honduras, con dos victorias consecutivas y nueve partidos invictos en este enfrentamiento (3V, 6E), además de mostrar una ofensiva goleadora en sus últimos partidos como local.

Por su parte, la Selección de Honduras, dirigida por Reinaldo Rueda, sabe que necesita una respuesta inmediata tras su derrota ante Nicaragua, que interrumpió una racha de cuatro partidos invictos y sin recibir goles. Aunque Honduras lidera el grupo con ocho puntos, un empate podría no ser suficiente, e incluso una victoria los obliga a estar atentos al resultado de Haití para asegurar que su diferencia de goles se mantenga superior. La presión es alta para Rueda, quien busca conseguir la primera victoria de Honduras sobre Costa Rica en más de una década.

Honduras lidera el Grupo I de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 8 puntos. | Crédito: Selección Nacional de Honduras - Fenafuth / Facebook

Alineaciones probables del partido Costa Rica vs. Honduras

Costa Rica (5-4-1) : Keylor Navas; Francisco Calvo Quesada, Cristian Gamboa, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Haxzel Quirós; Josimar Alcócer, Aaron Murillo, Celso Borges, Kenneth Vargas; Manfred Ugalde. Entrenador: Miguel Herrera.

Honduras : Edrick Menjivar; Joseph Rosales, Luis Fernando Vega, Getsel Montes, Andy Nájar; Kervin Arriaga; Romell Quioto, Luis Palma, Deybi Flores, Alexy Noel Vega; Jorge Benguché. Entrenador: Reinaldo Rueda.

: Edrick Menjivar; Joseph Rosales, Luis Fernando Vega, Getsel Montes, Andy Nájar; Kervin Arriaga; Romell Quioto, Luis Palma, Deybi Flores, Alexy Noel Vega; Jorge Benguché. Entrenador: Reinaldo Rueda. Árbitro : Drew Fischer (Canadá)

: Drew Fischer (Canadá) Hora : 19:00 hora local (19:30 GMT)

: 19:00 hora local (19:30 GMT) Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica, ubicado al este de la capital costarrincese.

Últimos partidos entre Costa Rica y Honduras

09 de septiembre de 2007: Honduras 0-0 Costa Rica (Amistoso internacional)

11 de febrero de 2009: Costa Rica 2-0 Honduras (Eliminatorias Mundialistas)

12 de agosto de 2009: Honduras 4-0 Costa Rica (Eliminatorias Mundialistas)

23 marzo de 2024: Honduras 1-3 Costa Rica (Play-in Copa América)

09 de octubre de 2025: Honduras 0-0 Costa Rica (Eliminatorias Mundialistas)