El partido entre Ecuador y Costa de Marfil por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se perfila como uno de los cruces más equilibrados del Grupo E, con atención creciente en Estados Unidos y varias partes del mundo por su impacto directo en la clasificación a la siguiente ronda. Será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en un Mundial, en un duelo que reúne estilos distintos pero igualmente competitivos. La Tricolor llega tras una destacada eliminatoria sudamericana, donde finalizó segundo detrás de Argentina, consolidando una base sólida y consistente de juego colectivo.

La selección ecuatoriana se ha caracterizado en los últimos años por su disciplina táctica, fortaleza física y velocidad en transición, factores que la convierten en uno de los equipos más incómodos de enfrentar en el continente. Aunque no cuenta con grandes figuras mediáticas, el combinado ecuatoriano dirigido por Sebastián Becaccece mantiene un alto nivel competitivo gracias a su orden defensivo y capacidad para aprovechar espacios, especialmente en partidos cerrados. Este enfoque ha sido clave para posicionarse como un rival difícil en partidos amistosos recientes.

Por su parte, Costa de Marfil llega al Mundial tras asegurar su cupo directo en África, mostrando un perfil que combina potencia física, talento ofensivo e imprevisibilidad, características habituales en selecciones del continente. Considerado como uno de los posibles equipos sorpresa del torneo, Les Éléphants tienen argumentos para complicar a Ecuador, especialmente si logra imponer su ritmo desde el inicio. En un grupo donde cada punto es determinante, este enfrentamiento podría definir el segundo puesto y marcar el rumbo de ambos equipos en la competencia.

¿Quién ganó el partido Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026?

Este partido fue válido por la Fecha 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 entre Ecuador y Costa de Marfil, que se llevó a cabo este domingo 14 de junio desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Aquí te dejo con el resultado final y quién se ha llevado este partido.

Partido Quién ganó el partido y resultado final Ecuador vs. Costa de Marfil --

¿Cómo llegan Ecuador y Costa de Marfil a su debut en el Mundial 2026?

Ecuador arriba a la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con números que respaldan su favoritismo: quedaron segundos en las complicadas eliminatorias CONMEBOL por delante de Brasil, Colombia y Uruguay, apenas cinco goles encajados en 18 partidos y ocho encuentros con la valla invicta. Bajo la dirección de Sebastián Beccacece, el Tricolor se ha consolidado como un equipo ordenado y difícil de superar, que privilegia la solidez defensiva y la paciencia en la construcción. Su sistema alterna entre 4-4-2 y 4-2-3-1, con énfasis en mantener la estructura y castigar cualquier descuido rival. Esa solidez hace de el combinado ecuatoriano un rival incómodo en fases de grupo, especialmente en torneos donde estas características son decisivas.

Costa de Marfil, por su parte, vuelve a un Mundial tras 12 años de ausencia con impulso y confianza tras su título en la Copa Africana de Naciones 2024, logrado en casa gracias a los planteamientos de su entrenador Emerse Fae. El técnico, que entró en la historia al asumir y ganar el torneo en curso, ha devuelto a Les Éléphants una identidad basada en la resiliencia física y el juego al contraataque. Su esquema habitual es un 4-3-3 con un bloque medio compacto y extremos veloces capaces de explotar transiciones y espacios a la espalda de las defensas. Ese enfoque convierte al conjunto marfileño en un rival peligroso.

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del Grupo F desde el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, DAZN, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, TiGo Sports, FOX Sports 1, Teleamazonas, Televen, Gol Caracol, RCN ViX Premium y América TV. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)