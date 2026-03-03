Este martes 3 de marzo de 2026 conoceremos al primer finalista de la Copa del Rey, torneo donde el Barcelona tiene la misión de remontar un 4-0 ante Atlético de Madrid si quieren aspirar a la final, mientras que los Colchoneros pisarán el Camp Nou con el objetivo de asegurar la clasificación al partido decisivo del torneo. A continuación, conoce quién ganó y cuál es el resultado de la serie FC Barcelona vs. Atlético de Madrid.

¿En qué canales se vio el partido y a qué hora comienzó la transmisión? Revisa toda la información aquí. (Foto: Barcelona)

¿Quién ganó FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por Copa del Rey 2026?

Esta fue la semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2026 entre FC Barcelona vs. Atlético de Madrid, que se llevó a cabo este martes 3 de marzo desde el Estadio Spotify Camp Nou en Cataluña. Aquí te dejo con el resultado final y quién se ha llevado este partido.

Partido Quién ganó el partido y resultado final FC Barcelona vs. Atlético de Madrid

Señalar que el partido de ida finalizó con una goleada 4-0 del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona, por lo que los blaugranas tienen una tarea titánica si quieren alcanzar una nueva final en este campeonato, donde son los máximos campeones.

Cabe señalar que la última vez que Atlético de Madrid alcanzó la final de la Copa del Rey fue en el año 2013, cuando vencieron a Sevilla en la semifinal y a Real Madrid en la gran final. Son 13 años sin que los ‘Colchoneros’ lleguen a la instancia final y quieren volver a la cima en este torneo.

Por su parte, FC Barcelona es el vigente campeón de la Copa del Rey y va por una nueva hazaña bajo el mando de Hansi Flick, aunque la tarea es titánica y todo apunta a que todos sus jugadores deberán salir en su mejor día si quieren aspirar a una clasificación.