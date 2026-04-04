Consulta quién se ha llevado el enfrentamiento del FC Barcelona vs. Atlético Madrid, de este sábado 4 de abril de 2026, por la Jornada 30 de LaLiga de España. (Foto: AFP / Composición El Comercio MAG)
Consulta quién se ha llevado el enfrentamiento del FC Barcelona vs. Atlético Madrid, de este sábado 4 de abril de 2026, por la Jornada 30 de LaLiga de España. (Foto: AFP / Composición El Comercio MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Este sábado 4 de abril de 2026, el Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un vibrante duelo entre dos clubes que no solo compiten en el torneo local, sino que dentro de pocos días chocarán en los cuartos de final de la UEFA Champions League: FC Barcelona vs. Atlético Madrid. Este enfrentamiento será válido por la Jornada 30 de LaLiga de España y aquí te dejaré con el resultado final.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO por la Champions League.
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Quién ganó FC Barcelona vs. Atlético Madrid hoy por LaLiga?

Hemos llegado al final del partido de FC Barcelona vs. Atlético Madrid, esta vez por la Jornada 30 de LaLiga de España 2025-26. Los blaugranas y los colchoneros nos regalaron un partido emocionante de principio a fin en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por lo que aquí te contaré cuál fue el resultado final, quién ganó el partido y quiénes fueron los autores de los goles.

PartidoGOLESRESULTADO FINAL
Atlético MadridGiuliano Simeone (39′) 1
FC BarcelonaMarcus Rashford (42′) y Robert Lewandowski (87′)2

FC Barcelona vs. Atlético Madrid: últimos 10 enfrentamientos

  • 2 de diciembre de 2025 | Barcelona 3-1 Atlético de Madrid
  • 16 de marzo de 2025 | Atlético de Madrid 2-4 Barcelona
  • 21 de diciembre de 2024 | Barcelona 1-2 Atlético de Madrid
  • 7 de marzo de 2024 | Atlético de Madrid 0-3 Barcelona
  • 3 de diciembre de 2023 | Barcelona 1-0 Atlético de Madrid
  • 23 de abril de 2023 | Barcelona 1-0 Atlético de Madrid
  • 8 de enero de 2023 | Atlético de Madrid 0-1 Barcelona
  • 6 de febrero de 2022 | Barcelona 4-2 Atlético de Madrid
  • 2 de octubre de 2021 | Atlético de Madrid 2-0 Barcelona
  • 8 de mayo de 2021 | Barcelona 0-0 Atlético de Madrid
  • 21 de noviembre de 2020 | Atlético de Madrid 1-0 Barcelona
  • 30 de junio de 2020 | Barcelona 2-2 Atlético de Madrid
  • 1 de diciembre de 2019 | Atlético de Madrid 0-1 Barcelona
