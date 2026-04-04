Este sábado 4 de abril de 2026, el Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un vibrante duelo entre dos clubes que no solo compiten en el torneo local, sino que dentro de pocos días chocarán en los cuartos de final de la UEFA Champions League: FC Barcelona vs. Atlético Madrid. Este enfrentamiento será válido por la Jornada 30 de LaLiga de España y aquí te dejaré con el resultado final.
¿Quién ganó FC Barcelona vs. Atlético Madrid hoy por LaLiga?
Hemos llegado al final del partido de FC Barcelona vs. Atlético Madrid, esta vez por la Jornada 30 de LaLiga de España 2025-26. Los blaugranas y los colchoneros nos regalaron un partido emocionante de principio a fin en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por lo que aquí te contaré cuál fue el resultado final, quién ganó el partido y quiénes fueron los autores de los goles.
|Partido
|GOLES
|RESULTADO FINAL
|Atlético Madrid
|Giuliano Simeone (39′)
|1
|FC Barcelona
|Marcus Rashford (42′) y Robert Lewandowski (87′)
|2
FC Barcelona vs. Atlético Madrid: últimos 10 enfrentamientos
- 2 de diciembre de 2025 | Barcelona 3-1 Atlético de Madrid
- 16 de marzo de 2025 | Atlético de Madrid 2-4 Barcelona
- 21 de diciembre de 2024 | Barcelona 1-2 Atlético de Madrid
- 7 de marzo de 2024 | Atlético de Madrid 0-3 Barcelona
- 3 de diciembre de 2023 | Barcelona 1-0 Atlético de Madrid
- 23 de abril de 2023 | Barcelona 1-0 Atlético de Madrid
- 8 de enero de 2023 | Atlético de Madrid 0-1 Barcelona
- 6 de febrero de 2022 | Barcelona 4-2 Atlético de Madrid
- 2 de octubre de 2021 | Atlético de Madrid 2-0 Barcelona
- 8 de mayo de 2021 | Barcelona 0-0 Atlético de Madrid
- 21 de noviembre de 2020 | Atlético de Madrid 1-0 Barcelona
- 30 de junio de 2020 | Barcelona 2-2 Atlético de Madrid
- 1 de diciembre de 2019 | Atlético de Madrid 0-1 Barcelona