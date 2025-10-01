La segunda jornada de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025/26 nos ofrece el esperado enfrentamiento entre el gigante español FC Barcelona y el actual campeón de Europa, el París Saint-Germain (PSG). Ambos clubes llegan a este choque en el Estadi Olímpic Lluís Companys como líderes invictos de sus respectivas ligas. El Barça de Hansi Flick ostenta la cima de La Liga tras ganar seis y empatar uno de sus siete partidos, demostrando un formidable poder ofensivo con un promedio de tres goles por encuentro.

El PSG busca hacer una declaración de intenciones en la defensa de su título, y llega a Cataluña empatado a puntos con el Lyon en la cima de la Ligue 1. El equipo de Luis Enrique comenzó su defensa europea con una convincente victoria 4-0 sobre el Atalanta. A pesar de una reciente derrota ante el Marsella en la liga, el equipo se recuperó rápidamente con un triunfo 2-0 sobre el Auxerre, manteniendo una racha de siete victorias en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones desde la final del Mundial de Clubes.

La historia reciente entre estos dos colosos añade un gran dramatismo, con 14 enfrentamientos previos desde 1995 que resultan en un balance perfectamente equilibrado: cinco victorias para cada lado y cuatro empates. El antecedente más fresco y doloroso para el Barça es la eliminación a manos del PSG en los cuartos de final de la UCL 2023/24, con un marcador global de 6-4. El equipo catalán, sin embargo, llega con el viento a favor tras una racha invicta de 13 partidos desde mayo, donde ha anotado 46 goles.

Tras la entrega del Balón de Oro a Ousmane Dembélé, el PSG afronta esta prueba de fuego en busca de la consistencia que le faltó en la liga francesa. Por su parte, el equipo de Hansi Flick viene de una remontada crucial contra la Real Sociedad que les otorgó el liderato de La Liga, demostrando carácter al darle la vuelta al marcador por quinta vez esta temporada. Este encuentro, que iniciaron con victoria 2-1 ante el Newcastle, es considerado el partido de mayor cartel de la semana en el fútbol europeo.

¿Quién ganó el partido FC Barcelona vs. París Saint-Germain? Resultado en vivo

EQUIPOS MARCADOR GOLES FC Barcelona 1 Ferran Torres 19′ París Saint-Germain (PSG) 0 --

El historial entre el FC Barcelona y el París Saint-Germain (PSG) en competición europea es notablemente equilibrado, con ambos gigantes separados por una sola victoria en sus 15 encuentros previos (seis triunfos para el Barça y cinco para el PSG, más cuatro empates). Curiosamente, la balanza comenzó a inclinarse para el lado francés tras el ciclo glorioso de Luis Enrique, quien consiguió tres victorias consecutivas para el Barça en la temporada 2014/15. Desde entonces, el Barcelona solo ha logrado ganar dos de los últimos seis choques europeos contra el club parisino.

El PSG llega a este encuentro con un registro histórico impresionante en el Camp Nou (o el Lluís Companys, su sede temporal). Los franceses han ganado sus últimos dos partidos como visitantes contra el Barcelona, ambos por un contundente marcador de 4-1 (en febrero de 2021 y abril de 2024). De conseguir una tercera victoria consecutiva fuera de casa ante el club catalán, el PSG se convertiría en el primer equipo en lograr tal hazaña en la fase principal de una competición europea.

A pesar de ese dominio reciente del PSG, el FC Barcelona mantiene una sólida racha en casa dentro de la UEFA Champions League. El equipo culé solo ha perdido uno de sus últimos 12 partidos como local (9 victorias y 2 empates). Dicha derrota fue, precisamente, el 1-4 ante el PSG en abril de 2024, siendo también la única vez en esos 12 encuentros que el Barça no logró anotar al menos dos goles en su estadio.

En cuanto a la forma actual, el PSG demuestra una gran autoridad ofensiva, habiendo ganado sus últimos cuatro partidos de Champions League con un marcador global de 12-1. Sus dos encuentros más recientes terminaron con un impresionante 9-0 agregado (5-0 contra Inter y 4-0 contra Atalanta). El PSG está a punto de igualar su propio récord de 2017 como el único club en la historia de la competición en ganar tres partidos consecutivos por cuatro o más goles de diferencia.

Cómo forman FC Barcelona vs. París Saint-Germain por la UEFA Champions League

El once de FC Barcelona de Hansi Flick es el siguiente: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Ferran Torres .

. El once de París Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique es el siguiente: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Illya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vítor Ferreira, Fabián Ruiz Peña; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, Bradley Barcola.

A qué hora inicia el partido FC Barcelona vs. París Saint-Germain por la fase de liguilla de la UEFA Champions League 2025-26

FC Barcelona y París Saint-Germain (PSG) serán protagonistas de una final adelante en la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. En España, Italia, Alemania, Francia, Países Bajos, Albania, Andorra, Austria, Bélgica, República Checa, Bosnia, Croacia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia, podrás seguirlo desde las 9:00 p.m CET (Hora central europea).

Si vives en México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, podrás ver el partido FC Barcelona-París Saint-Germain por la Jornada 2 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025/26 a partir de la 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de la CDMX). En países como Perú, Ecuador, Panamá, Haití, Cuba y Canadá deberán sintonizar el juego a las 2:00 p.m..

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Estados Unidos Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video y SiriusXM FC México Caliente TV y Amazon Prime Video Canadá DAZN y Amazon Prime Video España Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ Portugal DAZN y DAZN Eleven 1 Costa Rica Disney+ Premium Norte y ESPN Norte El Salvador Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Nicaragua Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Honduras Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Perú Disney+ Premium y ESPN Colombia Disney+ Premium Sur y ESPN Ecuador Disney+ Premium Sur y ESPN Bolivia Disney+ Premium y ESPN Chile DAZN y Amazon Prime Video Paraguay Disney+ Premium y ESPN Panamá Bluu, Disney+ Premium Norte, ESPN Norte y Rush Sports 2 Venezuela Disney+ Premium Sur, inter y ESPN República Dominicana Disney+ Premium Norte y ESPN Argentina Disney+ Premium y Fox Sports Uruguay Disney+ Premium Sur y ESPN Brasil Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go Reino Unido / Gran Bretaña discovery+, Amazon Prime Video, discovery+ App y TNT Sports 4 Alemania DAZN y Amazon Prime Video Francia Free, myCANAL, Canal+ y Canal+ Live 1 Italia SKY Go, NOW TV, TV8, Sky Sport 253 y Sky Sport Calcio