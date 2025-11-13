Este jueves 13 de noviembre, las Eliminatorias Concacaf 2026 tendrá uno de sus partidos más importantes: Guatemala vs. Panamá. Ambas naciones vienen peleando el liderato del Grupo A en las clasificatorias y un triunfo de cualquiera será clave: si gana Panamá va como líder de cara a la última fecha y si gana Guatemala llega a la jornada final dependiendo de sí mismos para clasificar al Mundial.

Resultado Guatemala vs. Panamá EN VIVO por Eliminatorias Concacaf

Guatemala Panamá Resultado final - - -

Se actualizará con los goles de cada selección y el resultado final.

Alineaciones de Guatemala vs. Panamá por Eliminatorias Concacaf

Guatemala : Nicolás Hagen, José Morales, Nicolás Samayoa, José Pinto, Aarón Herrera, Jonathan Franco, Stheven Robles, Rudy Muñoz, Olger Escobar, Oscar Santis, Rubio Rubin.

: Nicolás Hagen, José Morales, Nicolás Samayoa, José Pinto, Aarón Herrera, Jonathan Franco, Stheven Robles, Rudy Muñoz, Olger Escobar, Oscar Santis, Rubio Rubin. Panamá: Mosquera, Davis, Murillo, Andrade, Escobar, Ramos, Bárcenas, Carrasquilla, Martínez, Rodríguez y Fajardo.

¿Cómo van Guatemala y Panamá en la tabla de las Eliminatorias Concacaf?

Actualmente, Panamá se ubica en la segunda posición del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2026, igualado en puntos (6) con Surinam, igualados en diferencia de gol (+1) pero segundo debido a que tiene menos goles a favor.

Por su parte, Guatemala se ubica solo un punto detrás de los líderes (5) y está dos por encima de El Salvador, que está último en el Grupo A.

Un triunfo de Panamá haría que continúen una fecha más como líderes, a la espera de lo que ocurra con Haití ante El Salvador. Por su parte, Guatemala necesita ganar para tentar el primer lugar a falta de una fecha para el cierre de las Eliminatorias, teniendo en cuenta que el próximo partido es contra Surinam en casa y un triunfo los meterá al Mundial.