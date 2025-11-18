Uno de los enfrentamientos más esperados de estas Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026. Este martes 18 de noviembre finalizan las clasificatorias en esta parte del mundo y Guatemala chocará ante Surinam, en un encuentro que puede ser histórico para los últimos en mención. De ganar, Surinam aseguraría la clasificación al Mundial 2026. Conoce aquí quién ganó y cuánto quedó este enfrentamiento.

Resultado Guatemala vs. Surinam EN VIVO por Eliminatorias Concacaf

Partido Goles Resultado final Guatemala Surinam

Se actualizará con los goles de cada selección y el resultado final.

Guatemala vs. Surinam: posibles alineaciones

Nicolás Hagen, José Morales, Nicolás Samayoa, José Pinto, Aarón Herrera, Jonathan Franco, Stheven Robles, Rudy Muñoz, Olger Escobar, Oscar Santis, Rubio Rubin. Surinam: Vaessen, Pinas, Abena, Balker, Margaret,Becker, Haps, Paal, Boëtius, Anderson, Chery.

¿Cómo van Guatemala vs. Surinam en las Eliminatorias y quién clasifica al Mundial 2026?

Este martes 18 de noviembre de 2025 puede ser un día para la historia en Surinam. Los surinameses van líderes en las Eliminatorias Concacaf 2026, con 9 puntos y con una diferencia de gol de +5 sobre +2 de Panamá, que también cuenta con el mismo puntaje. Un triunfo sobre Guatemala como visitantes les dará a Surinam la clasificación a la Copa del Mundo. Eso sí, deberán esperar a que Panamá no gane por una amplia diferencia sobre El Salvador.

Por su parte, Guatemala finalizó las Eliminatorias 2026 con las manos vacías, pues no tiene chance -incluso ganando ante Surinam- ni de clasificar al Repechaje para la próxima Copa del Mundo.

Por lo tanto, todas las miradas estarán puestas en el duelo de Panamá ante El Salvador, que será clave para definir quién va al Mundial de forma directa y quién clasifica al Repechaje.