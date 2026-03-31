Consulta quién ganó y cuál fue el resultado final del partido Italia vs. Bosnia, de este martes 31 de marzo, por el Repechaje al Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Consulta quién ganó y cuál fue el resultado final del partido Italia vs. Bosnia, de este martes 31 de marzo, por el Repechaje al Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
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Todo listo para conocer a un nuevo clasificado a la Copa del Mundo 2026. Este martes 31 de marzo se ha disputado la última fase del Repechaje de la UEFA al Mundial 2026 y tuvimos el enfrentamiento de Italia vs. Bosnia desde el Stadion Bilino Polje de Zenica en territorio bosnio. A continuación, te dejo con la información completa sobre quién ganó este partido, cuál fue el resultado final y quiénes marcaron los goles del encuentro.

¿Quién ganó Italia vs. Bosnia y Herzegovina hoy por Repechaje al Mundial 2026?

Hemos llegado a la segunda fase del Repechaje UEFA para el Mundial 2026. Italia y Bosnia se jugaron el cupo para clasificar a la próxima Copa del Mundo, encuentro que se vivió desde el Stadion “Bilino Polje” de Zenica en Bosnia y aquí te dejaré con el resultado final, los goles del partido y toda la información sobre quién ha ganado este importante encuentro.

PartidoGOLESRESULTADO FINAL
ItaliaMoise Kean (15′)
Bosnia

Cabe señalar que este duelo es histórico e importante para ambas selecciones. Italia ha estado ausente de los últimos 2 Mundiales, quedando fuera en Repechaje en ambas ocasiones. La segunda máxima campeona de la historia del Mundial apenas cuenta con 6 partidos en las últimas 4 ediciones de las Copas del Mundo, algo que quieren revertir para la edición 2026.

Por su parte, Edin Dzeko aún lidera la selección de Bosnia y es el único sobreviviente de la generación del 2014, que clasificó al Mundial de Brasil y compartió grupo con Argentina, Nigeria e Irán, ganando solo el encuentro contra el último en mención. Los bosnios vienen de eliminar a Gales en tanda de penales y quieren seguir haciendo historia contra los italianos.

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