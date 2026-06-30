El imponente AT&T Stadium en Arlington, Texas, se viste de gala este martes 30 de junio a las 1:00 p. m. ET / 10:00 a. m. PT para albergar un duelo inédito por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las selecciones de Noruega y Costa de Marfil miden fuerzas en un choque de estilos que acapara la atención de los aficionados al fútbol. Este crucial enfrentamiento de eliminación directa define quién avanza a los octavos de final, consolidando a la sede texana como uno de los epicentros deportivos más vibrantes del torneo de selecciones. Ambos combinados llegan a esta instancia con el objetivo histórico de trascender en la máxima cita global tras superar con méritos propios sus respectivas fases de grupos.

El combinado de Costa de Marfil aterriza en esta etapa eliminatoria por primera vez en su historia, desatando la euforia de sus seguidores y reafirmando el crecimiento del fútbol africano. Los dirigidos por Emerse Fae clasificaron como segundos del Grupo E, escoltando a Alemania tras mostrar un bloque táctico sumamente sólido. “Les Éléphants” cimentaron su pase con victorias ante Ecuador y Curazao, destacando el vital doblete de Nicolas Pepe en la jornada decisiva. Pese a caer ajustadamente frente al cuadro teutón, los marfileños demostraron un gran nivel competitivo y registran tres porterías a cero en sus últimos cinco compromisos internacionales, erigiéndose como un rival muy complejo de vulnerar.

Por su parte, Noruega celebra su anhelado retorno a una fase final mundialista tras 28 años de ausencia desde la edición de Francia 1998. La escuadra escandinava, dirigida por Ståle Solbakken, avanzó como segunda del Grupo I apoyada casi exclusivamente en la letalidad de Erling Haaland. El estelar delantero acumula cuatro tantos en el torneo tras firmar sendos dobletes para superar las duras pruebas ante Irak y Senegal. No obstante, el sistema de contención vikingo genera serias dudas de cara a este cruce en Norteamérica, considerando que el equipo solo ha logrado mantener su valla invicta en una única ocasión durante sus últimos diez partidos disputados.

La reciente derrota por 4-1 ante Francia, donde Haaland descansó, evidenció la marcada dependencia ofensiva de los europeos y encendió las alarmas en su banquillo. Este escenario plantea un partido de alto voltaje estratégico en el que la férrea defensa marfileña, apuntalada por Yan Diomande, intentará secar los circuitos de ataque noruegos. El ganador de este cruce no solo escribirá una nueva página dorada para su federación, sino que presentará sus credenciales como la posible gran revelación del campeonato y enfrentará a Brasil, que derrotó 2-1 a Japón en uno de los duelos más memorables de las últimas justas mundialistas.

El delantero Erling Haaland lidera la ofensiva en el partido de Costa de Marfil vs. Noruega en vivo hoy. Revise los horarios oficiales y qué canal transmite el duelo del Mundial 2026 para las audiencias en México y Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Quién ganó el partido Noruega vs. Costa de Marfil EN VIVO por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026?

Este partido fue válido por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 entre Noruega y Costa de Marfil, que se llevó a cabo este martes 30 de junio desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos). Aquí te dejo con el resultado final y quién se ha llevado este partido.

Partido Quién ganó el partido y resultado final Noruega vs. Costa de Marfil

Consulta los horarios y canales de transmisión para ver Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 30 de junio, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Cómo llegan Noruega y Costa de Marfil a su partido por los 16avos de final del Mundial 2026?

Noruega y Costa de Marfil se enfrentan en Dallas-Foxworth por un lugar en octavos del Mundial 2026. Ambos llegan como segundos de sus grupos con 6 puntos, y prometen un choque de estilos: la verticalidad goleadora noruega contra la potencia física marfileña. El partido se jugará en el AT&T Stadium y el vencedor medirá fuerzas con Brasil en la siguiente ronda.

Los Vikingos Rojos cerraron su regreso a las fases finales tras 28 años con una mezcla de efectividad y gestión de plantilla. Con Martin Ødegaard como faro creativo y Erling Haaland como gran amenaza dentro del área, los escandinavos aseguraron su pase en las dos primeras jornadas. Ganaron 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal, sumando seis goles del delantero estrella en el torneo; en la última fecha cayeron 1-4 ante Francia, un partido en el que Ståle Solbakken rotó el equipo y preservó a sus figuras pensando en la eliminación directa.

Costa de Marfil, por su parte, firma su mejor Mundial. Por primera vez, el conjunto africano superó la fase de grupos y lo hizo con un sello físico y directo bajo la dirección de Emerse Faé. Les Éléphants se impusieron 1-0 a Ecuador con gol de Amad Diallo, cedieron 1-2 ante Alemania en un duelo parejo y sellaron la clasificación con un 2-0 frente a Curazao gracias a un doblete de Nicolas Pépé. Su ruta muestra solidez defensiva y transición rápida, un perfil incómodo para rivales que buscan dominar el balón.

Resumen de la Fase de Grupos

Selección Grupo Puntos PG PE PP GF GC DG Noruega I 6 2 0 1 8 7 +1 Costa de Marfil E 6 2 0 1 4 2 +2