Todo ha finalizado en el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington, Texas, en lo que fue el enfrentamiento entre Países Bajos vs. Japón por la Copa Mundial de Fútbol 2026. Ambas selecciones se presentaban a este encuentro como dos serias candidatas a lograr instancias finales del torneo y no decepcionaron, regalándonos un verdadero paridazo en este debut del Grupo F del Mundial.

¿Quién ganó el partido Países Bajos vs. Japón hoy por Copa Mundial de Fútbol 2026?

El At&T Stadium de Arlington, Texas, este domingo 14 de junio fue testigo del atractivo duelo entre Países Bajos y Japón por la Copa Mundial de Fútbol 2026. El encuentro, considerado uno de los más interesantes y esperados de la fase inicial del torneo, mantuvo la atención de los aficionados de principio a fin. A continuación, revisa el marcador definitivo, conoce qué selección se quedó con la victoria y descubre quiénes fueron los autores de los goles del compromiso.

Selección Resultado Goles Países Bajos Japón

Historial de Países Bajos vs. Japón por Copas del Mundo

Países Bajos y Japón solo registran un enfrentamiento en la historia de la Copa Mundial de la FIFA con selecciones absolutas. El único antecedente se produjo en los octavos de final de Alemania 2006, cuando los neerlandeses derrotaron 3-1 a los japoneses gracias a los goles de Ruud van Nistelrooy, Wesley Sneijder y Dirk Kuyt. Veinte años después, ambas selecciones vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo con generaciones renovadas, manteniendo el contraste entre el poder físico y técnico de Países Bajos y la velocidad, disciplina táctica y movilidad característica de Japón.

Últimos 5 resultados oficiales de Países Bajos

Países Bajos 3-0 Finlandia (Eliminatorias al Mundial 2026)

Malta 0-6 Países Bajos (Eliminatorias al Mundial 2026)

Polonia 1-2 Países Bajos (Eliminatorias al Mundial 2026)

Países Bajos 4-1 Lituania (Eliminatorias al Mundial 2026)

Países Bajos 2-0 Bosnia y Herzegovina (Eliminatorias al Mundial 2026)

Últimos 5 resultados oficiales de Japón

Japón 3-1 Indonesia (Eliminatorias Mundial 2026)

Japón 0-0 Arabia Saudita (Eliminatorias Mundial 2026)

Japón 2-0 Baréin (Eliminatorias Mundial 2026)

Japón 6-0 Indonesia (Eliminatorias Mundial 2026)

Japón 5-0 China (Eliminatorias Mundial 2026)