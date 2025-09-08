Panamá encara a Guatemala en el Rommel Fernández con obligación de victoria tras dejar puntos en Surinam, en el cierre de la primera ventana de la fase final rumbo al Mundial 2026. El contexto añade presión: los canaleros, teóricamente favoritos del grupo, necesitan transformar dominio territorial en goles para encarrilar su aspiración mundialista, mientras la grada capitalina promete un marco exigente y expectante.

¿Quién ganó el partido Panamá vs. Guatemala en vivo? Resultado en directo

Revisa el score en vivo y en directo del partido entre Panamá y Guatemala:

Resultado Goles (Min) Panamá — — Guatemala — —

Previa del Panamá vs. Guatemala

El rendimiento reciente dejó señales mixtas. Panamá mostró tramos de control, pero una imagen irregular ante un rival que gestionó mejor sus ventajas evidenció lagunas en eficacia y manejo de momentos. Thomas Christiansen fue directo: el equipo “va con ilusión y obligación de sacar tres puntos”, y subrayó que preocupa más dejar de generar que fallar en la definición; aun así, reconoció que deberán ajustar fases del juego si quieren ganar partidos de eliminatoria.

La contundencia, asunto clave desde aquella noche ante Honduras en Copa Oro, vuelve al centro del debate. Panamá produjo ocasiones pero no las convirtió con la frecuencia necesaria: traducir posesión y centros laterales en remates claros dentro del área será el termómetro del progreso. La pelota parada, otro diferencial en series cortas, asoma como recurso para destrabar un duelo que puede cerrarse en detalles.

CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 08/09/2025.- Cobertura oficial de Telemundo Deportes EN VIVO GRATIS para ver el partido entre Guatemala y Panamá este lunes 8 de septiembre por la jornada 2 del grupo A de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Foto de JOHAN ORDONEZ para AFP / JOHAN ORDONEZ

Guatemala llega herida, pero no exenta de argumentos. El once de Luis Fernando Tena cayó en el estreno pese a dominar y tirar más al arco que su rival, un patrón que habla de intención ofensiva y volumen, pero también de ajustes finos en toma de decisiones y puntería. El técnico asumió la responsabilidad y pidió evitar la ansiedad: visitar a Panamá es “partido complicado”, pero la fe en la personalidad y el carácter del grupo se mantiene como pilar para reaccionar.

El tablero del grupo aprieta. Con El Salvador al frente con tres puntos, Panamá y Surinam persiguen con una unidad y Guatemala cierra sin sumar. El escenario es claro para los locales: vencer y esperar un tropiezo salvadoreño podría catapultarlos al liderato; para los chapines, puntuar en Ciudad de Panamá sería combustible anímico y clasificatorio. En ambos bandos, eficacia en las áreas y gestión emocional marcarán la diferencia.

Alineaciones probables del partido Panamá vs. Guatemala

Panamá : Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas, José Fajardo; Ismael Díaz.

: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas, José Fajardo; Ismael Díaz. Entrenador: Thomas Christiansen

Guatemala : Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Nicolás Samayoa, José Pinto, José Morales; Jhonatan Franco, Steven Robles, Olger Escobar, Rudy Muñoz; Rubio Rubin y Oscar Santis.

: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Nicolás Samayoa, José Pinto, José Morales; Jhonatan Franco, Steven Robles, Olger Escobar, Rudy Muñoz; Rubio Rubin y Oscar Santis. Entrenador: Luis Fernando Tena

Árbitro: Said Martínez (Honduras)

Hora: 20:30 hora local (01:30 GMT)

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al este de la capital panameña.

Últimos partidos entre Panamá y Guatemala

21 jun 2025: Guatemala 0-1 Panamá (Copa Oro).

17 oct 2023: Panamá 3-0 Guatemala (amistoso internacional)

12 jun 2022: Guatemala 1-1 Panamá (amistoso internacional)

04 mar 2020: Guatemala 0-0 Panamá (amistoso internacional)

15 nov 2016: Panamá 0-0 Guatemala (amistoso internacional)

10 oct 2015: Panamá 1-0 Guatemala (amistoso internacional)

Transmisión en los Estados Unidos del partido Guatemala vs. Panamá EN VIVO, ONLINE y EN DIRCETO este lunes 8 de septiembre por la fecha 2 del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2026: canales TV y streaming en Telemundo, Paramount+, fubo TV, Peacock, CBS Sports y Universo NOW. En Guatemala se televisa en Tigo Sports; mientras que en Panamá lo harán RPC TV, Azteca Deportes, TVMAX y Telemetro. (VIDEO: Canal Antigua / YouTube)