Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlington por los octavos de final del Mundial FIFA 2026, en un choque que reúne a dos figuras de generaciones opuestas. Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, disputa la última Copa del Mundo de su carrera y busca mantener con vida a Portugal, mientras que Lamine Yamal, con apenas 18, lidera la nueva camada española que aspira a conquistar el título en Norteamérica.

¿Quién ganó el partido Portugal vs. España en vivo hoy por el Mundial 2026?

El partido Portugal vs. España continúa en desarrollo y el marcador se actualiza en tiempo real con todas las incidencias de los octavos de final del Mundial 2026. Mikel Merino rompió la igualdad en los minutos finales y, por ahora, le da la clasificación a La Roja rumbo a los cuartos de final.

PAÍSES RESULTADO GOLES Portugal 0 — España 1 Mikel Merino (90′)

El gol de Merino llegó cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga. España encontró el premio a su insistencia ofensiva y tomó ventaja en un momento decisivo, obligando a Portugal a lanzarse al ataque en busca de una reacción inmediata durante los minutos finales.

Cristiano Ronaldo continúa siendo la principal referencia ofensiva del conjunto dirigido por Roberto Martínez, pero el equipo luso necesita una respuesta rápida para evitar la eliminación. Del otro lado, Lamine Yamal y compañía administran una ventaja valiosa que, de mantenerse hasta el pitazo final, enviará a España a los cuartos de final para enfrentarse al ganador de la serie entre Estados Unidos y Bélgica.