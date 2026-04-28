La emoción de la UEFA Champions League alcanza su punto máximo con el duelo de ida de las semifinales entre el París Saint-Germain (PSG) y el Bayern Múnich. Este martes 28 de abril a partir de las 9:00 pm CEST, 3:00 pm ET y 1:00 pm Tiempo del Centro , el Parque de los Príncipes será el escenario donde estos dos gigantes europeos busquen dar el primer paso hacia la gran final de 2026. A continuación, conoce quién ganó y cuál es el resultado del PSG vs. Bayern Múnich.

El partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿Quién ganó PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO por la ida de la semifinal de Champions League 2026?

Esta fue la semifinal de ida de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Bayern Múnich, que se llevó a cabo este martes 28 de abril desde el Parque de los Príncipes de París. Aquí te dejo con el resultado final y quién se ha llevado este partido.

Partido Quién ganó el partido y resultado final PSG vs. Bayern Múnich --

El cruce entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich será hoy 28 de abril en el Parque de los Príncipes (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)

Tanto PSG como Bayern Múnich llegaron a este compromiso tras conseguir victorias importantes en sus respectivas ligas locales durante el fin de semana pasado. El cuadro parisino dominó al Angers con un sólido 3-0, mientras que el Múnich protagonizó un vibrante 4-3 frente al Mainz en la Bundesliga. Los bávaros presumen actualmente una racha impresionante de nueve triunfos consecutivos y han logrado anotar en 49 partidos oficiales de forma seguida. Por su parte, el conjunto parisino mantiene una racha goleadora de 21 encuentros, lo que anticipa un duelo de alta intensidad ofensiva en París.

El duelo en los banquillos presenta a Luis Enrique frente a Vincent Kompany en un ajedrez futbolístico de alta presión para ambos técnicos. Históricamente, el Bayern Múnich lleva una ligera ventaja en el historial general con nueve victorias frente a las siete celebradas por el equipo francés. Sin embargo, jugar en casa cambia la dinámica, ya que el PSG ha ganado cuatro de los siete encuentros disputados en su estadio ante los alemanes. El entrenador español del PSG conoce bien la presión de estas noches y busca romper la racha de un Bayern que no conoce la derrota como visitante en 16 juegos. Es una confrontación donde cada detalle y ajuste táctico definirá quién llegará con más opciones al partido de vuelta.