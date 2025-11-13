La selección de fútbol de El Salvador, encabezada por el técnico colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez, visitará este jueves13 de noviembre a Surinam en la quinta jornada de la ronda final de las eliminatorias al Mundial 2026 de la Concacaf. El encuentro representa una nueva oportunidad para la Azul y Blanco, que busca romper una racha negativa y mantenerse con vida en la competencia.

Antesala del Surinam vs. El Salvador

Surinam llega al duelo como líder del Grupo A con seis puntos, los mismos que tiene Panamá, aunque los canaleros ocupan el segundo puesto por diferencia de goles. El Salvador, en cambio, se encuentra en el último lugar con apenas tres unidades, lo que ha complicado sus aspiraciones de clasificar. Sin embargo, un triunfo frente al conjunto surinamés podría devolverle parte de la ilusión a los dirigidos por Gómez.

El equipo salvadoreño atraviesa un momento difícil tras acumular tres derrotas seguidas, dos de ellas contra Guatemala y Panamá, ambas por 0-1. Surinam, por su parte, viene de empatar 1-1 ante esos mismos rivales, lo que refuerza su confianza de cara al compromiso. Gómez reconoció que el panorama no es sencillo, pero confía en que su plantel pueda reaccionar y cerrar el año con mejores resultados.

En declaraciones a la prensa, el entrenador señaló que los favoritos del grupo son Surinam, Panamá y Guatemala, ya que “no dependen de nadie” para avanzar. Aun así, subrayó que un triunfo podría cambiar el escenario para El Salvador, que aspira a llegar a su tercera Copa del Mundo tras sus participaciones en México 1970 y España 1982.