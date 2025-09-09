Venezuela se enfrentó a Colombia este martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín, en lo que representó una final anticipada por un lugar en el repechaje rumbo al Mundial 2026. La Vinotinto, con la afición jugada, buscaba asegurar su pase y quebrar una racha sin historia mundialista. Por su parte, una ya clasificada Colombia aprovechó el envión tras su goleada ante Bolivia para probar variantes y consolidarse.

El duelo, lleno de tensión y peso histórico, decidía mucho más que tres puntos: era la última oportunidad de mantener viva la ilusión. Aquí te contamos lo que pasó, quién ganó, el marcador final y cómo quedó la tabla clasificatoria.

¿Quién ganó el partido Venezuela vs. Colombia? Resultado final y cómo quedó la tabla de las Eliminatorias Conmebol 2026

PARTIDO RESULTADO GOLES Venezuela 2 Segovia 3′, Martínez 12′ Colombia 1 Mina 10′

Lo que estaba en juego

Era una jornada decisiva para Venezuela: ganar le daba el repechaje directo. Perder o empatar lo complicaba seriamente, especialmente si Bolivia sumaba puntos ante Brasil.

Colombia puso énfasis en rotaciones pensando en el Mundial, aunque buscaba mantener pisada fuerte en la tabla.

Historial reciente y localía

En los últimos 10 partidos en Venezuela, Venezuela ganó 2, Colombia ganó 2 y hubo 6 empates.

La Vinotinto estaba invicta en casa en esta eliminatoria: 4 victorias y 4 empates.

Este partido no solo implicaba lucha por el repechaje, sino también la despedida de las Eliminatorias en casa.

Venezuela recibió a Colombia en Maturín en un partidazo que definía el repechaje rumbo al Mundial 2026. (Foto: AFP)

