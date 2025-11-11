El prestigioso Premio al Mánager del Año de la MLB está a punto de entregarse, reconociendo al mejor dirigente de cada liga basándose únicamente en el desempeño durante la temporada regular 2025. Este galardón anual es uno de los reconocimientos individuales más importantes de las Grandes Ligas, destacando la habilidad táctica y la capacidad de liderazgo de los entrenadores. La votación se realiza mediante un sistema de puntos ponderados a cargo de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), quienes envían sus boletas antes del inicio de la postemporada.

Históricamente, la BBWAA ha votado por los mejores managers desde 1983, consolidando este premio como un referente de excelencia en la dirección técnica. En la temporada pasada, los ganadores fueron Stephen Vogt (Guardians) en la Liga Americana y Pat Murphy (Brewers) en la Liga Nacional, quienes demostraron su impacto en los resultados de sus respectivos equipos. Este año, la expectación es alta para saber qué managers serán honrados por su trabajo, con varios candidatos fuertes en ambas ligas.

Conoce la hora de inicio y el canal que transmitirá los Premios MLB 2025, este lunes 10 de noviembre desde México y Estados Unidos. (Fotos: @yankees / @dodgers / Composición MAG) / Piero Hatto

Finalistas al Premio Mánager del Año 2025 - Liga Americana

Los nominados al Manager of the Year del Año 2025 en la Liga Americana son:

John Schneider (Toronto Blue Jays)​

Stephen Vogt (Cleveland Guardians)​

Dan Wilson (Seattle Mariners)​

Finalistas al Premio Mánager del Año 2025 - Liga Nacional

Los nominados en la Liga Nacional para el mismo galardón son:

Pat Murphy (Milwaukee Brewers)​

Terry Francona (Cincinnati Reds)​

Rob Thomson (Philadelphia Phillies)​

Transmisión de MLB TV Network para seguir los Premios MLB 2025 y todos los resultados a lo mejor de la temporada. (Foto: MLB / Composición MAG) / Piero Hatto

Resultados y favoritos para el Premio al Mánager del Año 2025 de la MLB

Si bien los resultados finales serán anunciados el 11 de noviembre en una transmisión especial de MLB Network, portales de predicción y análisis mencionan como favoritos a John Schneider en la Liga Americana y a Pat Murphy en la Nacional, aunque esto no constituye un pronunciamiento oficial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).​

En años anteriores, Stephen Vogt fue ganador en 2024 por la Liga Americana, y Pat Murphy en la Nacional. Hasta el momento, no hay detalles disponibles sobre la votación finalizada de 2025, ni sobre los puntos o distribución de votos, en ninguna fuente pública consultada para esta fecha.