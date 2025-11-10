La Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) da inicio a su semana de premios mayores reconociendo a los rookies más destacados de la temporada 2025. Este galardón, que honra el legado de Jackie Robinson —el primer ganador en 1947—, celebra a los jugadores elegibles con menos experiencia que tuvieron el mayor impacto en sus respectivas ligas. En la temporada anterior, este prestigioso premio recayó en Luis Gil de los New York Yankees y en Paul Skenes de los Pittsburgh Pirates, dejando la vara alta para la actual clase de debutantes.

El premio Novato del Año se otorga a un jugador por liga desde 1949, tras ser entregado al mejor novato de las Grandes Ligas durante sus dos primeras ediciones. La votación se realiza por miembros de la BBWAA antes de que comiencen los playoffs de postemporada, y se basa en un sistema de puntos ponderado para asegurar la equidad. Hoy, 10 de noviembre, el mundo del béisbol estará atento a la ceremonia para conocer a los nuevos talentos que se unirán a la lista histórica del Premio Jackie Robinson, el cual reconoce no solo el desempeño, sino también la promesa de futuras estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés).

En las Grandes Ligas de Béisbol, el premio Novato del Año es concedido a los mejores jugadores en su primera temporada como atleta profesional de la Liga Americana y la Liga Nacional. | Crédito: mlb.com

Nominados al Premio Jackie Robinson 2025 de la MLB

Liga Americana:

Nick Kurtz (Boston Athletics)​

Roman Anthony (Boston Red Sox)​

Jacob Wilson (Boston Athletics)​

Liga Nacional:

Drake Baldwin (Atlanta Braves)​

Cade Horton (Chicago Cubs)​

Caleb Durbin (Milwaukee Brewers)​

Resultados parciales o de premios alternativos del Rookie of the Year de la MLB

Nick Kurtz (Oakland Athletics) y Drake Baldwin (Atlanta Braves) fueron elegidos como Novatos del Año 2025 por Baseball Digest, una publicación independiente, pero esto no corresponde necesariamente al resultado oficial de MLB/BBWAA para el Premio Jackie Robinson.​

De acuerdo con Baseball Digest, Kurtz de los Atléticos ganó de forma unánime en la Liga Americana y Jacob Wilson fue segundo; mientras que Drake Baldwin fue el elegido en la Liga Nacional, seguido de cerca por Cade Horton.​

Originalmente el premio fue conocido como el J. Louis Comiskey Premio Conmemorativo honorando al dueño de los Chicago White Sox durante la década de los años treinta. En el 1987, en conmemoración al 40 aniversario de Jackie Robinson haber roto la barrera del color, este premio fue nombrado como el Premio Jackie Robinson. | Crédito: mlb.com

Fechas oficiales de anuncio del Premio Jackie Robinson al Novato del Año de la MLB

El ganador del Premio Jackie Robinson al Novato del Año será anunciado el lunes 10 de noviembre de 2025, según la MLB y medios especializados.