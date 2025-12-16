El Premio Puskás de la FIFA 2025 ya tiene un nuevo dueño, reconociendo el gol más espectacular marcado en el fútbol masculino durante el periodo de clasificación. Este codiciado galardón, que lleva el nombre del legendario delantero húngaro Ferenc Puskás, ha sido previamente otorgado a estrellas como Cristiano Ronaldo, Neymar y Zlatan Ibrahimovic. La contienda de este año incluyó una lista de 11 goles impresionantes, destacando verdaderas obras de arte desde cualquier ángulo de la cancha.
Entre los principales contendientes que buscaban llevarse el reconocimiento al mejor gol de la temporada se encontraban nombres como la joven promesa Lamine Yamal y el mediocampista Declan Rice, nominado por su impresionante tiro libre contra el Real Madrid en la Champions League. Este premio no solo celebra la belleza técnica, sino también la audacia y la sorpresa en la ejecución.
¿Quién ganó el Premio Puskás al mejor gol en el The Best FIFA 2025?
A continuación, te presentamos los 11 nominados al Premio Puskás de la FIFA 2025 que galardona a los goles más espectaculares que fueron marcados en el periodo de clasificación, entre el 11 de agosto del 2024 y el 2 de agosto del 2025.
- Alerrandro (Vitoria)
- Alessandro Deiola (Cagliari)
- Pedro de la Vega (Seattle Sounders)
- Santiago Montiel (Independiente)
- Amr Nasser (Al Ahly)
- Carlos Orrantia (Atlas)
- Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rizky Ridho (Persija Jakarta)
- Kevin Rodrigues (Kasimpasa)
- Lamine Yamal (FC Barcelona)
Ganadores previos del Premio Puskás
- 2024 - Alejandro Garnacho | Yassine Benzia | Denis Omedi
- 2023 - Guilherme Madruga | Nuno Santos | Julio Enciso
- 2022 – Marcin Oleksy | Dimitri Payet | Richarlison
- 2021 – Erik Lamela | Mehdi Taremi | Patrik Schick
- 2020 – Son Heung-min | Giorgian de Arrascaeta | Luis Suárez
- 2019 – Daniel Zsori | Lionel Messi | Juan Fernando Quintero
- 2018 – Mohamed Salah | Cristiano Ronaldo | Giorgian de Arrascaeta
- 2017 – Olivier Giroud | Oscarine Masuluke | Deyna Castellanos
- 2016 – Mohd Faiz Subri | Marlone | Daniuska Rodríguez
- 2015 – Wendell Lira | Lionel Messi | Alessandro Florenzi
- 2014 – James Rodríguez | Stephanie Roche | Robin van Persie
- 2013 – Zlatan Ibrahimovic | Nemanja Matic | Neymar
- 2012 – Miroslav Stoch | Radamel Falcao | Neymar
- 2011 – Neymar | Lionel Messi | Wayne Rooney
- 2010 – Hamit Altintop | Linus Hallenius | Giovanni van Bronckhorst
- 2009 – Cristiano Ronaldo | Andres Iniesta | Grafite