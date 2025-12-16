Los Premios The Best FIFA 2025 se celebran este martes en Doha, Qatar, donde se anunciarán a los mejores jugadores y entrenadores del mundo en el fútbol masculino y femenino. Esta gala anual, que cuenta con la asistencia de 800 invitados, incluyendo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, busca reconocer las actuaciones más destacadas del año natural, siguiendo la tradición establecida desde que el premio adoptó su formato actual en 2016. La expectativa es alta, especialmente tras el dominio de Vinícius Júnior (Real Madrid) y Aitana Bonmatí (FC Barcelona) en la edición de 2024. ¿Quieres saber quién el premio al mejor futbolista del año, según el ente regulador del fútbol mundial? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

La expectativa crece, especialmente en la categoría masculina, donde figuran nombres de alto calibre. Aunque Ousmane Dembélé y Lamine Yamal (quienes ocuparon los primeros puestos en el Balón de Oro de septiembre) lideran la lista de 11 nominados, la posible inclusión o mención de Kylian Mbappé siempre genera atención. El PSG fue uno de los clubes con mayor representación en esta categoría, incluyendo a talentos como Vitinha, Achraf Hakimi y Nuno Mendes.

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro, y su compañera del FC Barcelona Femení, Alexia Putellas, junto a Lucy Bronze (Chelsea) y otras figuras clave del fútbol mundial se perfilan como las favoritas para llevarse también el premio The Best. Además de los jugadores principales, se entregarán galardones al mejor entrenador y portero en ambas ramas, así como los premios Puskás (mejor gol masculino) y Marta (mejor gol femenino).

La ceremonia de premiación será transmitida en vivo este martes desde el Fairmont Katara Hall de Doha, a partir de las 12:00 p.m. ET (9:00 a.m. PST). La elección de Qatar como sede coincide con la final de la Copa Intercontinental de la FIFA (anteriormente Mundial de Clubes) que enfrentará al PSG y Flamengo, y la reunión del Consejo de la FIFA.

¿Quién ganó el Premio The Best 2025?

Consulta la relación de todos los ganadores en todas las categorías del Premio The Best 2025 en vivo y en directo:

Categorías / Premios Ganador Premio The Best al Jugador de la FIFA -- Premio The Best a la Jugadora de la FIFA -- Premio The Best al Guardameta de la FIFA Gianluigi Donnarumma Premio The Best a la Guardameta de la FIFA Hannah Hampton Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino de la FIFA -- Premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino de la FIFA -- The Best FIFA Men’s 11 -- The Best FIFA Women’s 11 -- Premio Puskás de la FIFA Santiago Montiel Premio Marta de la FIFA Lizbeth Ovalle Premio Fair Play de la FIFA Andreas Harlass-Neuking Premio a la Afición de la FIFA Hinchas del Zako FC

¿Cómo se eligen a los ganadores del Premio The Best 2025?

El sistema de votación del Premio The Best FIFA 2025 es un proceso democrático y ponderado, diseñado para asegurar la representación global del fútbol.

El jurado está compuesto por cuatro grupos esenciales que tienen el mismo peso en la decisión final: los capitanes de todas las selecciones nacionales, los entrenadores de las selecciones nacionales, un grupo de periodistas deportivos seleccionados de medios de prestigio, y los aficionados registrados en el portal oficial FIFA.com. ¿Cómo funciona el sistema de votación ponderada de la FIFA? Cada uno de los cuatro grupos de votantes tiene una ponderación del 25% sobre el resultado total, asegurando que ninguna opinión prevalezca sobre las demás. Los votantes de cada grupo (capitanes, entrenadores, prensa y aficionados) eligen a sus tres candidatos preferidos por categoría. El primer candidato recibe cinco puntos , el segundo obtiene tres puntos , y el tercero suma un punto .

Cada uno de los cuatro grupos de votantes tiene una ponderación del sobre el resultado total, asegurando que ninguna opinión prevalezca sobre las demás. Los votantes de cada grupo (capitanes, entrenadores, prensa y aficionados) eligen a sus tres candidatos preferidos por categoría. El primer candidato recibe , el segundo obtiene , y el tercero suma . ¿Cómo se determina el ganador de la categoría al mejor jugador? El ganador del premio The Best al Mejor Jugador se determina sumando la puntuación total obtenida por cada candidato a través de los cuatro grupos de votación. El futbolista que acumule la mayor cantidad de puntos es el que recibe el galardón de la FIFA. Este sistema se aplica de manera independiente para las categorías femeninas y masculinas, garantizando la paridad en la premiación.

El ganador del premio The Best al Mejor Jugador se determina sumando la puntuación total obtenida por cada candidato a través de los cuatro grupos de votación. El futbolista que acumule la es el que recibe el galardón de la FIFA. Este sistema se aplica de manera independiente para las categorías femeninas y masculinas, garantizando la paridad en la premiación. ¿En qué se diferencia el proceso The Best del Balón de Oro? A diferencia del Balón de Oro, que históricamente ha centrado su jurado en periodistas especializados y que se entrega en otoño, los Premios The Best utilizan el sistema de votación cuatripartita (jugadores, entrenadores, prensa y aficionados). Además, la ceremonia The Best se centra en un calendario de temporada específico (aunque la fecha de la gala puede variar) y busca involucrar de forma activa a todos los estamentos del fútbol profesional y al público general.

¿Se puede votar por el Balón de Oro vía online?

Sí. La votación para el prestigioso Premio The Best FIFA 2025 al Once Mundial Masculino está abierta, brindando a los aficionados la oportunidad de elegir a los mejores futbolistas del planeta en sus respectivas posiciones y conformar el equipo ideal de la temporada. Los votantes pueden seleccionar a sus favoritos de una extensa lista de 88 jugadores nominados, distribuida equitativamente entre 22 guardametas, defensores, mediocampistas y delanteros. Este reconocimiento se basa exclusivamente en el rendimiento estelar de los atletas durante el periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. Los participantes deben evaluar el desempeño de los nominados en este ciclo para alinearlos en alguna de las formaciones tácticas disponibles y construir su Equipo del Año definitivo.

Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Vitinha son algunas de las estrellas que brillan en los Premios The Best FIFA 2025. Toda la emoción en directo, los ganadores, los favoritos y cómo ver la gala más esperada del fútbol mundial. | Crédito: fifa.com

¿Qué premios están en disputa en el Premio The Best 2025?

En esta edición, se entregarán 12 trofeos en total: cinco para el fútbol masculino, cinco para el femenino y dos de ámbito colectivo. Entre ellos destacan:

¿Quiénes son los nominados al Premio The Best 2025?

Este año, la lista de nominados al premio masculino incluye a estrellas como Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona), Ousmane Dembélé (PSG) y Harry Kane (Bayern Múnich), prometiendo una feroz competencia:

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra, FC Bayern Munich)

Kylian Mbappe (Francia, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)

Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

Pedri (España, FC Barcelona)

Raphinha (Brasil, FC Barcelona)

Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (España, FC Barcelona)

Lista de favoritos para ganar el Premio The Best 2025

9) Kylian Mbappé (Real Madrid)

Máximo goleador de LaLiga, pero sin títulos en 2025, un déficit que pesa en una carrera tan apretada como la del Balón de Oro. La derrota en el Mundial de Clubes ante el PSG terminó por diluir las opciones que aún sostenían su candidatura en los pronósticos. Si bien sigue imparable en su racha goleadora en el torneo español, el francés entró en el bolo de los favoritos tras la elección de su compatriota Ousmane Dembélé como ganador del Balón de Oro.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates after scoring their second goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and RCD Espanyol at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 20, 2025. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) / OSCAR DEL POZO

8) Nuno Mendes (PSG)

Actuación fenomenal en la final de la Champions y título de la Nations League con Portugal, un combo que le coloca entre los laterales más influyentes del curso. Su estatus como posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo en esta temporada le da un diferencial poco común para su posición.

7) Achraf Hakimi (PSG)

Otro nombre de peso del campeón de Europa, respaldado por un curso completísimo y por el impulso colectivo de los títulos del PSG. Su impacto en ambos costados del campo lo mantiene en la conversación pese a la dura competencia interna del propio equipo.

6) Cole Palmer (Chelsea)

Figura del campeón del mundo a nivel de clubes: fue el mejor jugador de Chelsea en el título del Mundial de Clubes, un punto fuerte ante los votantes. Si el peso del Mundial de Clubes gana tracción narrativa, su candidatura podría subir enteros en los recuentos.

5) Raphinha (Barcelona)

Temporadón en un Barça que logró triplete doméstico: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España en el primer año de Hansi Flick. La ausencia de Champions podría ser el talón de Aquiles de su candidatura, pese al brillo en competiciones nacionales.

4) Mohamed Salah (Liverpool)

Ganó la Premier League y fue nombrado el mejor de la temporada en Inglaterra, pero no marcó en la eliminatoria ante el PSG y eso puede pesar. Con la narrativa enfocada en Champions y grandes noches europeas, su opción necesita más hitos continentales para imponerse.

3) Vitinha (PSG)

Suma Champions con el PSG y Nations League con Portugal, una combinación que históricamente favorece a centrocampistas con influencia en títulos múltiples. Su temporada equilibra impacto colectivo e individual, un perfil que suele ser bien valorado en la votación. Si bien quedó tercero en el ranking de la elección del Balón de Oro, las casas de apuestas lo siguen dando como uno de los favoritos.

2) Lamine Yamal (Barcelona)

Con apenas 18 años, ya es de élite: decisivo en semifinales de Champions ante Inter y héroe con España en Nations League, con doblete a Francia en semifinales. El doblete Liga–Copa con el Barça le da base de títulos, aunque sin Champions su candidatura depende de lo mucho que pesen sus noches grandes y su precoz irrupción. Tras perder el Balón de Oro ante Ousmane Dembélé, muchos vaticinan que esta será la redención del juvenil español.

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, aspira al Balón de Oro 2025 tras una destacada temporada 2024-25 junto a Dembélé, Vitinha y Cole Palmer. (Foto: AFP)

1) Ousmane Dembélé (PSG)

Si bien viene de ser elegido ganador del Balón de Oro, sigue siendo un favorito de las casas de apuestas: clave en la Champions del PSG, con gol en semifinales ante Arsenal y dos asistencias contra Inter en la final. Solo dos futbolistas han marcado más goles que él en 2025 y, además, ha logrado lo que Neymar, Messi y Mbappé no consiguieron: ganar la Champions con el PSG, pese al tropiezo en el Mundial de Clubes ante el Chelsea de Palmer.