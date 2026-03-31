Estamos cada vez más cerca del Mundial 2026 y este martes 31 de marzo se jugará el partido Bolivia vs. Irak por la gran final del Torneo Clasificatorio para definir a uno de los últimos participantes en la justa mundialista. Bajo este nuevo formato de Repechaje, el enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio BBVA Bancomer de Nuevo León, México, una de las sedes para la próxima Copa del Mundo. A continuación, te dejo con el resultado en directo y quién ganó el juego desde Norteamérica.

¿Quién ganó Bolivia vs. Irak hoy por la final del Repechaje al Mundial 2026?

Esta fue la definición del Torneo Clasificatorio en este Repechaje al Mundial 2026 entre Bolivia e Irak que se jugó el martes 31 de marzo para definir a una de las últimas selecciones que va a la Copa del Mundo. A continuación, conoce quién ganó el partido Bolivia vs. Irak:

Partido GOLES RESULTADO FINAL Bolivia -- -- Irak -- --

Para este Mundial 2026, los cupos aumentaron y el Repechaje también cambió su formato a uno Intercontinental, salvo Europa que tiene su propio sistema de Repechaje.

Bolivia jugó ante Surinam en la segunda llave del Repechaje y enfrenta a Irak, que cuenta con un mejor ránking FIFA que ambos y por esa razón se clasificó directamente a la última fase del torneo intercontinental. Si ‘La Verde’ derrota a los iraquíes, volverán a jugar un Mundial después de 32 años desde su participación en USA 94, mientras que si ‘Los Leones de Mesopotamia’ vencen a los altiplánicos, clasificarán a su primera Copa del Mundo en 40 años tras haber jugado en México 86.

Cabe destacar que las selecciones que disputaron este torneo clasificatorio fueron Jamaica, Surinam, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak y Bolivia. Concacaf es la única Confederación que cuenta con dos cupos en esta fase debido a ser la organizadora de la Copa del Mundo FIFA 2026.