¿Quién ganó el repechaje? Mira el marcador final en directo de Bolivia vs. Irak hoy por el Mundial de Fútbol FIFA 2026. Entérate si la selección boliviana logró el triunfo en este choque histórico. | Crédito: Federación Boliviana de Fútbol / Iraq National Team / Facebook / Composición Gestión Mix
¿Quién ganó el repechaje? Mira el marcador final en directo de Bolivia vs. Irak hoy por el Mundial de Fútbol FIFA 2026. Entérate si la selección boliviana logró el triunfo en este choque histórico. | Crédito: Federación Boliviana de Fútbol / Iraq National Team / Facebook / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Estamos cada vez más cerca del Mundial 2026 y este martes 31 de marzo se jugará el partido Bolivia vs. Irak por la gran final del Torneo Clasificatorio para definir a uno de los últimos participantes en la justa mundialista. Bajo este nuevo formato de Repechaje, el enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio BBVA Bancomer de Nuevo León, México, una de las sedes para la próxima Copa del Mundo. A continuación, te dejo con el resultado en directo y quién ganó el juego desde Norteamérica.

¿Quién ganó Bolivia vs. Irak hoy por la final del Repechaje al Mundial 2026?

Esta fue la definición del Torneo Clasificatorio en este Repechaje al Mundial 2026 entre Bolivia e Irak que se jugó el martes 31 de marzo para definir a una de las últimas selecciones que va a la Copa del Mundo. A continuación, conoce quién ganó el partido Bolivia vs. Irak:

PartidoGOLESRESULTADO FINAL
Bolivia----
Irak----

Para este Mundial 2026, los cupos aumentaron y el Repechaje también cambió su formato a uno Intercontinental, salvo Europa que tiene su propio sistema de Repechaje.

Bolivia jugó ante Surinam en la segunda llave del Repechaje y enfrenta a Irak, que cuenta con un mejor ránking FIFA que ambos y por esa razón se clasificó directamente a la última fase del torneo intercontinental. Si ‘La Verde’ derrota a los iraquíes, volverán a jugar un Mundial después de 32 años desde su participación en USA 94, mientras que si ‘Los Leones de Mesopotamia’ vencen a los altiplánicos, clasificarán a su primera Copa del Mundo en 40 años tras haber jugado en México 86.

Cabe destacar que las selecciones que disputaron este torneo clasificatorio fueron Jamaica, Surinam, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak y Bolivia. Concacaf es la única Confederación que cuenta con dos cupos en esta fase debido a ser la organizadora de la Copa del Mundo FIFA 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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