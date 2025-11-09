El Superclásico argentino vuelve a tomar protagonismo con el esperado duelo entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura Betano 2025. El encuentro se disputa este domingo 9 de noviembre, desde las 16:00 (hora de Buenos Aires), en La Bombonera, donde miles de hinchas aguardan un choque que puede definir el futuro inmediato de ambos equipos en la lucha por la Copa Libertadores.

Boca llega como líder del Grupo A con 23 puntos, mientras que River busca recuperarse tras una campaña irregular en el Grupo B. El partido no solo definirá posiciones clave en la Tabla Anual, sino que también será determinante para el camino rumbo a los playoffs del campeonato.

¿Cuál fue el resultado del Superclásico hoy?

Resultado final: Por definir

La Bombonera vibró con otra edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Clausura 2025. (Fotos: AFP)

¿Qué debes saber del Superclásico Boca vs. River?

El duelo llega en un momento crucial del Clausura: Boca busca consolidarse en lo más alto tras su reciente victoria ante Estudiantes, donde Exequiel Zeballos fue protagonista con un gol y un penal fallado. El equipo de Claudio Úbeda aspira a asegurar su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, llega golpeado tras caer 1-0 ante Gimnasia y con el penal errado de Miguel Borja en tiempo añadido. Sin embargo, el Millonario mantiene la ventaja psicológica tras ganar los dos últimos Superclásicos, incluidos los disputados en La Bombonera.

Pelota Libre TV EN VIVO: Boca vs. River en directo por ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: ESPN)

El partido se transmite en Argentina por ESPN Premium y TNT Sports, mientras que en el resto de Sudamérica y México se podrá seguir mediante Disney+ Premium, ESPN y las plataformas habilitadas en cada país. En España, la señal oficial es Movistar Plus+ a través del canal Vamos.

Boca Juniors recibe a su archirrival River Plate este domingo 9 de noviembre en 'La Bombonera' por la Jornada 15 del Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. | Crédito: GEC