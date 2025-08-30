Colo Colo y La U se enfrentarán en el Estadio Monumental por el Superclásico 198 válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025. (FELIPE ZANCA / PHOTOSPORT)
Colo Colo y La U se enfrentarán en el Estadio Monumental por el Superclásico 198 válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025. (FELIPE ZANCA / PHOTOSPORT)
Renato Cardenas C.
Renato Cardenas C.

Este domingo 31 de agosto se vivirá en el Estadio Monumental el Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, un duelo cargado de historia, tensión y definición en la Fecha 22 de la Liga de Primera 2025. El Cacique llega con una racha negativa, con siete partidos sin ganar, mientras que la ‘U’ aparece en la zona alta y busca acercarse al liderato. Aquí te contamos cómo quedó el partido y el resultado final en directo.

Resultado final del Superclásico (en directo)

(Aquí se actualizará el domingo 31 de agosto con el marcador, goleadores, tarjetas, incidencias y momentos destacados del partido.)

Fecha, hora y estadio

  • Día: Domingo 31 de agosto
  • Hora: 15:00 (Chile) / 16:00 (Argentina)
  • Estadio: Monumental David Arellano, Macul

Transmisión del partido

  • TV: TNT Sports Premium (desde las 13:00 hrs)
  • Streaming: HBO Max (para suscriptores o vía app TNT Sports Stadium)

Alineaciones probables de Colo Colo vs. U. de Chile

Colo-Colo: Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal; Lucas Cepeda, Javier Correa, Leandro Hernández

Universidad de Chile: Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Ormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio, Lucas Assadi.

Historial del Superclásico

  • En Primera División: 197 partidos: 89 victorias de Colo-Colo, 50 de la “U”, 58 empates. Goles: 328 a favor de Colo-Colo, 243 de la U.
  • En el Monumental: 35 clásicos: 20 triunfos de Colo-Colo, 4 de la U y 11 empates; goles: 62 (Cacique) – 27 (U).
  • Goleadores históricos: Esteban Paredes (Colo-Colo) y Carlos Campos (U) con 16 goles cada uno.
SOBRE EL AUTOR

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC