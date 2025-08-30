Este domingo 31 de agosto se vivirá en el Estadio Monumental el Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, un duelo cargado de historia, tensión y definición en la Fecha 22 de la Liga de Primera 2025. El Cacique llega con una racha negativa, con siete partidos sin ganar, mientras que la ‘U’ aparece en la zona alta y busca acercarse al liderato. Aquí te contamos cómo quedó el partido y el resultado final en directo.

Resultado final del Superclásico (en directo)

(Aquí se actualizará el domingo 31 de agosto con el marcador, goleadores, tarjetas, incidencias y momentos destacados del partido.)

Fecha, hora y estadio

Día: Domingo 31 de agosto

Domingo 31 de agosto Hora: 15:00 (Chile) / 16:00 (Argentina)

15:00 (Chile) / 16:00 (Argentina) Estadio: Monumental David Arellano, Macul

Transmisión del partido

TV: TNT Sports Premium (desde las 13:00 hrs)

TNT Sports Premium (desde las 13:00 hrs) Streaming: HBO Max (para suscriptores o vía app TNT Sports Stadium)

Alineaciones probables de Colo Colo vs. U. de Chile

Colo-Colo: Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal; Lucas Cepeda, Javier Correa, Leandro Hernández

Universidad de Chile: Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Ormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio, Lucas Assadi.

Historial del Superclásico

En Primera División: 197 partidos: 89 victorias de Colo-Colo , 50 de la “U” , 58 empates . Goles: 328 a favor de Colo-Colo, 243 de la U.

197 partidos: , , . Goles: 328 a favor de Colo-Colo, 243 de la U. En el Monumental: 35 clásicos: 20 triunfos de Colo-Colo, 4 de la U y 11 empates; goles: 62 (Cacique) – 27 (U).

35 clásicos: 20 triunfos de Colo-Colo, 4 de la U y 11 empates; goles: 62 (Cacique) – 27 (U). Goleadores históricos: Esteban Paredes (Colo-Colo) y Carlos Campos (U) con 16 goles cada uno.