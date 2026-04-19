El partido más importante del fútbol argentino se ha llevado a cabo este domingo 19 de abril, desde el Estadio Monumental de Buenos Aires, un enfrentamiento vibrante de principio a fin entre River Plate y Boca Juniors, equipos que pelean en lo más alto de las tablas del Grupo A y B del campeonato local. A continuación, te dejaré con el resultado final y quién ha ganado este River-Boca, la edición 266 de la historia de los Superclásicos.
¿Quién ganó el Superclásico de River Plate vs. Boca Juniors hoy?
A continuación, te dejaré con lo que es el resultado final del Superclásico de River Plate vs. Boca Juniors y quién ha ganado este importante partido, el de mayor relevancia en el fútbol argentino. Cabe señalar que se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
|Equipos
|Goles
|Resultado final
|River Plate
|Boca Juniors
Historial de River Plate vs. Boca Juniors
Este será el partido 266 en la historia de los Superclásicos. El historial indica que son 93 victorias a favor de Boca Juniors, 88 triunfos para River Plate y un total de 85 empates. Esta es la chance para que Boca Juniors pueda ampliar el historial a su favor o de River Plate de recortar la ventaja de los xeneizes.