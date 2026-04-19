El partido más importante del fútbol argentino se ha llevado a cabo este domingo 19 de abril, desde el Estadio Monumental de Buenos Aires, un enfrentamiento vibrante de principio a fin entre River Plate y Boca Juniors, equipos que pelean en lo más alto de las tablas del Grupo A y B del campeonato local. A continuación, te dejaré con el resultado final y quién ha ganado este River-Boca, la edición 266 de la historia de los Superclásicos.

River vs. Boca en una edición más del Superclásico argentino. (Foto: Getty Images)

¿Quién ganó el Superclásico de River Plate vs. Boca Juniors hoy?

A continuación, te dejaré con lo que es el resultado final del Superclásico de River Plate vs. Boca Juniors y quién ha ganado este importante partido, el de mayor relevancia en el fútbol argentino. Cabe señalar que se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Equipos Goles Resultado final River Plate Boca Juniors

Historial de River Plate vs. Boca Juniors

Este será el partido 266 en la historia de los Superclásicos. El historial indica que son 93 victorias a favor de Boca Juniors, 88 triunfos para River Plate y un total de 85 empates. Esta es la chance para que Boca Juniors pueda ampliar el historial a su favor o de River Plate de recortar la ventaja de los xeneizes.