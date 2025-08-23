Los mejores pura sangre estarán presentes en el hipódromo de Saratoga (1 1/4 millas), de Nueva York, para competir en la edición 156 del Travers Stakes 2025 (G1) que se llevará a cabo este sábado 23 de agosto a partir de las 6:14 pm ET (3:144 pm PT) . ¿Quién ganó la carrera de caballos? Aquí te diremos todos los resultados, cómo quedaron las posiciones y quién se llevó el premio de 1.25 millones de dólares. Junior Alvarado y su corcel Sovereignty son los favoritos de la competencia.

¿Quién ganó la carrera del Travers Stakes 2025?

Sigue los resultados del Travers Stakes 2025 en vivo y en didrecto con los corceles: Sovereignty, McAfee, Strategic Focus, Bracker Buster y Magnitude.

1. Resultado por confirmar

2. Resultado por confirmar

3. Resultado por confirmar

4. Resultado por confirmar

5. Resultado por confirmar

Orden de salida de los caballos que participan en el Travers Stakes 2025

Posición Corcel Jockey Entrenador 5 McAfee John Velazquez Rick Dutrow 4 Sovereignty Junior Alvarado Bill Mott 3 Strategic Focus Flavien Prat Chad Brown 2 Bracker Buster Luis Saez Vickie Olver 1 Magnitude Ben Curtis Steve Asmussen

¿Cómo llegan los mejores corceles al Traver Stakes 2025?

Sovereignty llega al Travers Stakes 2025 como el referente absoluto de su generación: ganador del Kentucky Derby y del Belmont Stakes, y reciente vencedor del Jim Dandy en Saratoga, donde selló su tercer triunfo clasificado consecutivo con su mejor cifra de velocidad según Equibase, perfilándose como favorito 2-5 para la “Midsummer Derby”. La combinación de fondo en la milla y cuarto, adaptación probada en Saratoga y un patrón de carrera más táctico —capaz de stalkear y rematar con potencia— sustenta la percepción de dominio del pupilo de Bill Mott, cuyo objetivo histórico incluye sumar por primera vez este clásico a su palmarés como entrenador.

El jinete venezolano Junior Alvarado ha sido clave en la evolución de Sovereignty: tras su primera victoria en el Derby y su consagración en el Belmont, ha destacado que el caballo “es fácil de montar” y que, cuando encuentra paso en la recta, responde con un “kick” demoledor, lo que redujo la dependencia de la punta y amplió sus opciones tácticas para escenarios con ritmos variables. En la previa del Travers, analistas subrayan que esa nueva versatilidad —correr más cerca del paso sin perder su remate— limita el impacto de posibles punteros y refuerza su favoritismo frente a un lote corto que, en parte, se redujo por el efecto disuasorio de enfrentar a Sovereignty en esta cita.

Aun así, el desarrollo no está escrito. Magnitude llega en forma con victorias amplias y cifras competitivas; Strategic Focus aporta el binomio Brown–Prat con números sólidos en Saratoga; y Bracket Buster y McAfee completan un grupo que puede capitalizar cualquier desorden en el tren de carrera. La pregunta deportiva es si alguno logrará tensar el ritmo lo suficiente para exigir al campeón en toda la vuelta.

La pregunta histórica es si Sovereignty podrá unir Derby, Belmont, Jim Dandy y Travers, una combinación inédita que convertiría esta tarde en un hito para Mott, Alvarado y un corcel que ha marcado la temporada de 2025.

¿Cuándo será el Travers Stakes 2025?

Fecha: sábado 23 de agosto de 2025

Hora: 6:14 pm ET

Transmisión: aplicación FOX Sports, FOXSports.com, Fubo (ofrece prueba gratuita)

Televisión: FOX

Ubicación: Hipódromo de Saratoga (Saratoga Springs, Nueva York)