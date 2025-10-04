Todo listo para un nuevo evento enumerado de la UFC y en esta oportunidad tenemos una esperada revancha en la categoría de peso semipesado. Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira 2 se llevará a cabo este sábado 4 de octubre desde el T-Mobile Arena, donde el peleador ruso intentará defender la corona que obtuvo en el pasado mes de marzo, cuando derrotó al peleador brasileño en el UFC 313. Aquí te dejo con todos los resultados del UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 desde Las Vegas .

Magomed Ankalaev y Alex Pereira vuelven a enfrentarse en UFC 320 por el título semipesado. (Foto: UFC Europe)

Resultados cartelera estelar UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2

Aquí te dejo con todos los resultados en directo de la cartelera estelar de este UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2, que tendrá en juego el cinturón de la categoría de peso semipesado. Señalar, además,que el combate coestelar contará con la presencia de uno de los mejores libra por libra del mundo, Merab Dvalishvili (campeón del peso gallo), defendiendo su corona ante Cory Sandhagen.

Pelea UFC 320 Resultado Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr Josh Emmett vs. Youssef Zalal Abus Magomedov vs. Joe Pyfer

Cartelera del UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2

Cartelera estelar

Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira - peso semipesado (pelea por el título)

Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen - peso gallo (pelea por el título)

Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr. - peso semipesado

Josh Emmett vs. Youssef Zalal - peso pluma

Abus Magomedov vs. Joe Pyfer - peso mediano

Cartelera preliminar completa

Ateba Gautier vs. Treston Vines - peso mediano

Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz - peso mediano

Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat - peso gallo

Daniel Santos vs. JooSang Yoo - peso pluma

Cartelera preliminar inicial

Macy Chiasson vs. Yana Santos - peso gallo

Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz - peso gallo

Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov - peso welter

Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford - peso welter

Veronica Hardy vs. Brogan Walker - peso mosca