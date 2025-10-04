Todo listo para un nuevo evento enumerado de la UFC y en esta oportunidad tenemos una esperada revancha en la categoría de peso semipesado. Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira 2 se llevará a cabo este sábado 4 de octubre desde el T-Mobile Arena, donde el peleador ruso intentará defender la corona que obtuvo en el pasado mes de marzo, cuando derrotó al peleador brasileño en el UFC 313. Aquí te dejo con todos los resultados del UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 desde Las Vegas.
Resultados cartelera estelar UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2
Aquí te dejo con todos los resultados en directo de la cartelera estelar de este UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2, que tendrá en juego el cinturón de la categoría de peso semipesado. Señalar, además,que el combate coestelar contará con la presencia de uno de los mejores libra por libra del mundo, Merab Dvalishvili (campeón del peso gallo), defendiendo su corona ante Cory Sandhagen.
Cartelera del UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2
Cartelera estelar
- Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira - peso semipesado (pelea por el título)
- Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen - peso gallo (pelea por el título)
- Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr. - peso semipesado
- Josh Emmett vs. Youssef Zalal - peso pluma
- Abus Magomedov vs. Joe Pyfer - peso mediano
Cartelera preliminar completa
- Ateba Gautier vs. Treston Vines - peso mediano
- Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz - peso mediano
- Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat - peso gallo
- Daniel Santos vs. JooSang Yoo - peso pluma
Cartelera preliminar inicial
- Macy Chiasson vs. Yana Santos - peso gallo
- Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz - peso gallo
- Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov - peso welter
- Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford - peso welter
- Veronica Hardy vs. Brogan Walker - peso mosca