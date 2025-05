Este sábado 24 y domingo 25 de mayo se vivirán las últimas jornadas de LaLiga y la Premier League, respectivamente, donde podremos conocer si Kylian Mbappé o Mohamed Salah podrán superar a Viktor Gyokeres en la tabla de la Bota de Oro 2025 y quién se va a quedar con este premio individual al máximo goleador europeo de la temporada. Por ahora, el delantero sueco del Sporting Lisboa encabeza la lista con 58.5 puntos, pero muy de cerca le siguen Mbappé y Salah. Aquí te cuento quién resulta como ganador y cómo finaliza la tabla de la Bota de Oro 2025.

Clasificación EN DIRECTO de la Bota de Oro 2025

Aquí te muestro la tabla con los resultados de la clasificación para la Bota de Oro 2025, con Viktor Gyokeres del Sporting Lisboa a la cabeza, a falta de una fecha para finalizar la Premier League y LaLiga.

JUGADOR GOLES PUNTAJE FINAL Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa) 39 58.5 puntos Kylian Mbappé (Real Madrid CF) 29 58 puntos Mohamed Salah (Liverpool FC) 28 56 puntos Harry Kane (Bayern Munich FC) 26 52 puntos Robert Lewandowski (FC Barcelona) 25 50 puntos

¿Cuántos partidos le quedan a Mbappé, Salah y Lewandowski para superar a Gyokeres?

LaLiga y la Premier League vivirán su última jornada este sábado 24 y domingo 25 de mayo, respectivamente. El Real Madrid de Kylian Mbappé recibe a la Real Sociedad, que se presenta como un duro rival para los merengues. Al francés le basta un solo gol para superar a Gyokeres, aunque estará a la espera de lo que realice Salah el domingo.

Justamente el delantero egipcio del Liverpool disputará su último juego el domingo 25 de mayo ante el Crystal Palace, un rival accesible para los Reds, que quieren finalizar la temporada con su goleador como la Bota de Oro 2025. Mohamed Salah deberá anotar al menos dos goles (en caso Mbappé no marque el sábado), para obtener el trofeo.

Más abajo y con chances bastante remotas se encuentra Robert Lewandowski, quien deberá marcar 5 goles como mínimo y esperar a que Mbappé no anote y que Salah no marque dos goles el domingo. Eso sí, su rival no es nada sencillo y será el Athletic Club de Bilbao, en condición de visitantes.

¿Por qué Viktor Gyokeres ha finalizado con 58.5 puntos en la clasificación para la Bota de Oro 2025?

El delantero sueco, máximo goleador de la Primeira Liga y del Sporting Lisboa, ha finalizado con 39 goles luego de 34 jornadas del torneo portugués. Sin embargo, no se la califica de igual manera que las 5 grandes ligas.

Aquellos que marcan en la Serie A, Premier League, Bundesliga, LaLiga y Ligue 1, se les suman 2 puntos por gol anotado. La Primeira Liga que disputa Viktor Gyokeres es calificada con 1.5 puntos por cada gol anotado, razón por la cual el delantero sueco ha quedado con 58.5 puntos tras 39 goles marcados.